В Минэнерго успокоили: тарифы на электроэнергию и газ не будут повышать по требованию МВФ

Министерство энергетики Украины заявило, что тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться до окончания военного положения. Об этом говорится в заявлении Минэнерго.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в Минэнерго

В ведомстве пояснили, что в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) Украина не брала отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.

В Минэнерго отметили, что совместно с МВФ готовят «дорожную карту» реформ энергетического сектора, которая должна быть завершена к концу 2026 года. Речь идет об аналитической и плановой работе, а не об установлении новых цен.

«То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения», — уточнили в Минэнерго.

В документе в первую очередь предусмотрен механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать ещё до каких-либо тарифных изменений.

Читайте также: В Украине могут повысить тарифы на свет и газ с 2027 года

«Принципиальная позиция неизменна: в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения», — подчеркнули в Минэнерго.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в Украине могут начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для домохозяйств в 2027 году. Это станет возможным после разработки и оценки программ социальной защиты для уязвимых категорий населения. Об этом говорится в обновленном Меморандуме МВФ.