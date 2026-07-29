Объем наличных денег в Украине вырос, но резкого спроса нет — Гетманцев

На 1 июля 2026 года в наличном обороте в Украине находилось 970,8 млрд грн. С начала года объем наличных денег увеличился на 44,5 млрд грн (или +4,8%). Однако делать из этого вывод о резком скачке спроса на наличные деньги не стоит. Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Что показывает статистика

Такая динамика в значительной степени носит сезонный характер: в первом квартале объем наличных обычно сокращается, а во втором — восстанавливается. В этом году рост во втором квартале перекрыл предыдущее сокращение. В прошлом году за первое полугодие прирост был почти таким же — +4,6%.

Всего в обращении находится около 2,6 млрд банкнот и 15,3 млрд монет — без учета памятных и инвестиционных.

Среди банкнот номиналом от 20 до 1 000 грн по количеству преобладают 500-гривневые — 682,29 млн шт. Далее идут банкноты номиналом 1 000 грн — 529,27 млн, а также 200 грн — 311,72 млн.

По общей стоимости картина несколько иная. На банкноты номиналом 1 000 грн приходится 529,3 млрд грн, а на 500-гривневые — 341,1 млрд грн. В сумме это 870,4 млрд грн, или более 90% стоимости всех банкнот в обращении. Причем только на банкноты номиналом 1 000 грн приходится более 55%.

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В то же время в I квартале 2026 года безналичными были 96% по количеству и 67,3% по сумме среди всех операций с платежными картами.

«Впрочем, в современных условиях без наличных не обойтись — они остаются жизненной необходимостью во время возможных перебоев с электричеством, связью или работой платежной инфраструктуры. И хотя безналичные платежи значительно преобладают, наличные вынуждены приспосабливаться к нынешнему уровню цен, доходов и реалиям военного времени.

Задача НБУ и банковской системы — не выбирать между двумя формами расчетов, а обеспечить надежную работу каждой из них", — подытожил Гетманцев.