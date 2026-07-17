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17 июля 2026, 11:40 Читати українською

Трамп продает скорость: финансовые гиганты будут платить за мгновенный доступ к постам президента

BBC сообщило, что Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, придумала, как ей выбраться из убытков. Уже с 1 августа финансовые акулы с Уолл-стрит смогут покупать приоритетный доступ к самым влиятельным постам платформы. Сейчас самым популярным аккаунтом есть профиль самого Дональда Трампа, поэтому компания рассчитывает, что это поможет стабильно зарабатывать.

BBC сообщило, что Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, придумала, как ей выбраться из убытков.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Торговля президентскими мнениями

Посты Трампа всегда заставляют мировые рынки содрогаться, особенно когда речь идет о пошлинах или объявлениях очередной войны. Раньше банкирам и трейдерам приходилось мониторить ленту, тратя драгоценные секунды на обновление страницы. Теперь же сервис под названием Truth API обещает доставлять сообщения платным клиентам за считанные миллисекунды.

Исполняющий обязанности руководителя Trump Media Кевин МакГерн уверен, что сервис обеспечит компании стабильную прибыль, ведь рынки и так реагируют на каждое слово президента.

Похоже, компания серьезно взялась за дело — они пообещали вскоре перекрыть кислород всем фирмам, которые украдкой копировали данные без разрешения, заставляя их покупать официальную подписку. Хотя Trump Media пока молчит о цене вопроса, очевидно, что это решение подчеркивает странное переплетение бизнес-интересов президента с его государственной ролью.

Семья Трампа остается мажоритарным акционером компании, поэтому президент может получать прямую выгоду от продажи ускоренного доступа к собственным же публичным заявлениям.

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Эксперты говорят, что подобный шаг смотрится довольно необычно. С одной стороны, технические платформы имеют право сортировать поток информации, и это вряд ли нарушает закон. С другой стороны, компании, торгующие на основе последних новостей, окажутся в проигрышной позиции, если не заплатят за скорость. Они рискуют упустить пост, способный развернуть курс акций, и остаться ни с чем.

Конечно, инвесторы отмечают, что слова Трампа — это лишь крошка в море того, что действительно движет по рынкам, но в мире, где секунда стоит миллионы, никто не хочет быть последним. Белый дом пока отмалчивается, а вот рынок уже готовится считать, сколько будет стоить подписка на скорый доступ к заявлениям президента.

Читайте также: Дональд Трамп умер от бешенства — и это дело рук 45 тысяч Reddit-пользователей и ИИ

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
17 июля 2026, 13:04
#
Треба подати старому дементивному нарцису ідею брати податок на повітря.
Бо він ним дихає, тому американці мають платити за пріоритетний доступ до ексклюзивного повітря президента.
+
0
JWT
JWT
17 июля 2026, 13:08
#
Insider trading легалізували
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