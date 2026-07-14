В «Дии» обновили правила верификации Starlink

В «Дии» обновили правила верификации терминалов Starlink для граждан, ФОП и бизнеса. Теперь для представления нужно указать KIT-номер и UTID или один из этих номеров. Об этом говорится в сообщении «Дии».

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Что нового добавили в сервис

Также в сервисе добавили новые возможности: удаление терминалов из реестра и получение информации о уже зарегистрированных устройствах.

Для бизнеса услуга доступна на портале «Дия». Подать уведомления могут юридические лица и обособленные подразделения, зарегистрированные в Едином государственном реестре более года.

Для регистрации терминала бизнеса нужно указать KIT-номер и UTID, а при наличии — Dish ID и номер аккаунта Starlink.

Для граждан и ФОП верификация доступна в ЦНАПах, а также в отделениях «Укрпочты» и «Новой почты». При подаче заявления нужно показать терминал и предоставить его данные.

Среди новых возможностей:

юридические лица могут удалять терминалы Starlink из реестра через портал «Дия»;

граждане и ФОП могут воспользоваться такой услугой через ЦНАП;

бизнес может получить выписку обо всех зарегистрированных терминалах Starlink.

После проверки данных терминал попадет в «белый список» и будет работать без ограничений.