Приватбанк разрабатывает верификацию без привязки к телефонному номеру

Система авторизации через SMS-коды уже давно стала стандартом безопасности, однако для украинских военных на фронте она превратилась в серьезное препятствие. Отсутствие стабильного покрытия часто делает невозможным вход в «Приват24» или подтверждение платежей. Специалисты Приватбанка взялись за разработку авторизации, которая потребует только доступа к интернету. Об этом сообщает Dev.ua со ссылкой на пресс-службу банка.

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Банкинг через Starlink и Wi-Fi

Банк уже сформировал специальную группу разработчиков, адаптирующую цифровые сервисы к нуждам защитников. Основная идея состоит в том, что вместо привязки к конкретному телефонному номеру систему настроят на работу через любое сетевое соединение.

Это означает, что для входа в личный кабинет или проведения транзакций достаточно будет подключиться к спутниковому интернету Starlink или обычному Wi-Fi.

Несмотря на то, что подобные решения пока не стали массовыми, они являются приоритетным направлением для внутренней IT-команды финучреждения. Разработка такой архитектуры требует радикального изменения системы безопасности, чтобы гарантировать защиту счетов без использования телефонного номера в качестве идентификатора.

В банке отмечают, что это не коммерческий проект, а вопрос социальной ответственности. Финансовая свобода военных не должна зависеть от наличия мобильной башни рядом.

Почему это важно?

Авторизация будет работать там, где исчезает мобильная сеть, но есть доступ к спутниковому или проводному интернету. Отсутствие SMS-сообщений, часто становящихся объектом «SIM-своппинга» (перехват номера), усложнит работу мошенникам. Возможность управлять собственными средствами без риска остаться отрезанным от счета из-за отсутствия связи.

В настоящее время банк проводит внутреннее тестирование новых методов верификации. Хотя точных сроков полного внедрения пока нет, команда Приватбанка обещает официально объявить о запуске, как только система пройдет все испытания на надежность.

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