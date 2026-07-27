Студентам предлагают зарплаты от 21 тыс. грн: какие вакансии самые популярные

Большое количество вакансий, подходящих студентам и соискателям младше 18 лет, было зафиксировано в сфере розничной торговли, продаж и закупок. По результатам исследования «OLX Работа», в некоторых случаях количество вакансий заметно выросло по сравнению с данными июня прошлого года, пишет «УНИАН».

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Где больше всего предложений

Больше всего предложений на должность продавца: по сравнению с прошлым годом количество объявлений выросло на 12%. Медианная зарплата в июне 2026 года составляла 25 350 грн. Также в этой сфере для молодежи есть немало предложений о работе:

кассиром — медианная зарплата 25 845 грн;

продавцом-консультантом — 25 475 грн;

пекарем — 33 300 грн;

менеджером по продажам — 27 750 грн.

Впрочем, работодатели готовы нанимать молодых специалистов и в других сферах. В частности, наблюдается высокий уровень предложений в категориях логистики и доставки, а также строительства и облицовочных работ. Для молодых кандидатов предлагаются должности грузчика (29 159 грн), водителя (33 500 грн), разнорабочего (25 250 грн), строителя (36 750 грн).

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По ряду этих вакансий уровень предложения заметно выше, чем в прошлом году: по количеству объявлений фиксируется +34% на вакансию грузчика, +25% на строителя, +19% на разнорабочего.

Кроме того, в летний сезон традиционно наблюдается повышенный спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди таких предложений много таких, которые подходят как студентам, так и соискателям младше 18 лет. В частности, вакансии:

повара — 33 150 грн;

бариста — 21 400 грн;

официанта — 22 625 грн.

По результатам исследования, количество подходящих для юных соискателей вакансий существенно выросло в Закарпатской (+26%), Житомирской (+24%), Львовской (+23%), Волынской (+20%) и Кировоградской (+18%) областях. Умеренный рост на +13% наблюдался сразу в трёх областях: Черниговской, Тернопольской и Николаевской.

В Киевской области, где рынок труда наиболее насыщен, количество вакансий для молодых кандидатов практически не изменилось: -1% по сравнению с июнем 2025 года.

Зато существенное снижение уровня предложения наблюдалось в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Согласно результатам исследования, работодатели рассматривают трудоустройство молодых кандидатов как один из путей преодоления кадрового кризиса. Они готовы нанимать как кандидатов без опыта (50% опрошенных работодателей), так и молодых специалистов с условием дальнейшего обучения (37%). Повышение заработной платы является одним из способов удержания сотрудников и привлечения новых талантов.