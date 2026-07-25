В Грузии второй раз подряд произошел масштабный блекаут

В Грузии утром в субботу, 25 июля, второй день подряд зафиксировали масштабный блекаут: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализованной. Об этом пишет « Новости Грузия .

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Сбой в национальной энергосистеме произошел около 08:00 по местному времени.

Известно, что отключения коснулись столицы, а также городов Батуми, Кутаиси и ряда других населенных пунктов.

В Тбилиси была приостановлена работа метрополитена, возникли проблемы с движением поездов, из-за остановки насосных станций начались перебои с водоснабжением. Также сообщается о нестабильной работе мобильного интернета.

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Процесс возобновления электроснабжения уже начался — в отдельных районах Тбилиси свет появился через полчаса после сбоя.

Как известно, этот блекаут произошел менее чем через 30 часов после предыдущей крупной аварии, покинувшей Грузию без электроэнергии в ночь на 24 июля. В прошлый раз возобновление энергосети заняло почти всю ночь.

Государственная электросеть Грузии (GSE) до сих пор не называет причину обоих блекаутов. В компании лишь отметили, что параллельно с ликвидацией последствий продолжаются работы по уяснению причин сбоя, а подробности обнародуют позже.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что сбой в электроснабжении оставил около 50 миллионов человек по всей Испании и Португалии без электроэнергии.