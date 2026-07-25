Налоговая назвала регионы, где больше всего платят за землю

Более 1 млн плательщиков перечислили в местные бюджеты 24,1 млрд грн платы за землю за январь — июнь 2026 года. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году поступления выросли на 13,2 %. За шесть месяцев 2025 года было уплачено 21,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Где платят больше всего налогов за землю

Днепропетровской области — 4,5 млрд грн;

города Киева — 3,4 млрд грн;

Одесской области — 2,1 млрд грн;

Львовской области — 1,8 млрд грн.

Когда начисляется налог

Земельный налог начисляется с момента обретения права собственности на земельный участок или права пользования им и уплачивается до прекращения такого права.

Поэтому важно, чтобы информация о земельных участках, их площади, целевом назначении, льготах и других данных, влияющих на расчет налога, была актуальной.

Проверить сумму начисленного земельного налога и реквизиты на его уплату граждане могут самостоятельно через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение «Моя налоговая».

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В случае несогласия с начисленными суммами налога плательщики могут обратиться в контролирующий орган для проведения сверки данных. В ходе сверки уточняются сведения о количестве и площади земельных участков, правильности применения налоговых льгот, ставок налога и определенного размера налогового обязательства.

Обращение на проведение сверки можно подать лично, отправить по почте или через электронный кабинет налогоплательщика с использованием квалифицированной электронной подписи.

Если во время сверки будут обнаружены разногласия, контролирующий орган производит перерасчет начисленных сумм в установленный срок. По результатам перерасчета плательщику направляется новое налоговое уведомление-решение, а предыдущее утрачивает силу.