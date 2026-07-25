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25 июля 2026, 11:59 Читати українською

В США обнаружили огромные запасы лития, которых может хватить на сотни лет

В США геологи обнаружили огромные неразведанные запасы лития, которые могут кардинально изменить ситуацию с обеспечением страны одним из важнейших металлов для современной электроники и электромобилей. По оценкам специалистов, этих залежей хватит на сотни лет, а их потенциал оценивают в сотни миллиардов гаджетов. Об этом сообщает BBC Science Focus.

В США геологи обнаружили огромные неразведанные запасы лития, которые могут кардинально изменить ситуацию с обеспечением страны одним из важнейших металлов для современной электроники и электромобилей.

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Что показало исследование

Исследование Геологической службы США (USGS) показало, что в Аппалачах сосредоточено около 2,3 миллиона метрических тонн экономически целесообразных запасов оксида лития. При нынешних объемах потребления этого достаточно, чтобы покрывать импортные потребности США примерно 328 лет.

Наибольшие залежи расположены в Южных Аппалачах, преимущественно на территории Северной и Южной Каролины. Еще около 900 тысяч тонн лития геологи оценили в Северных Аппалачах, в том числе в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир.

Читайте также: Действительно ли у Украины «золотые» запасы лития

Сейчас в США работает только один промышленный литиевый рудник — в штате Невада. В то же время более половины необходимого стране лития приходится импортировать, поэтому новое открытие может существенно снизить зависимость от поставок из-за рубежа.

По подсчетам ученых, обнаруженных запасов хватит для производства около 130 миллионов электромобилей, 1,6 миллиона промышленных аккумуляторных систем, 180 миллиардов ноутбуков или почти 500 миллиардов смартфонов.

Именно из-за стремительного роста спроса на аккумуляторы литий сегодня считается одним из важнейших стратегических ресурсов.

Геологическая служба США включила его в список критически важных минералов, а новое открытие может усилить позиции страны на мировом рынке.

Почему литий важен

Литий имеет огромное значение как стратегический металл для зеленой энергетики и важный микроэлемент для медицины. Его главные сферы применения включают в себя производство аккумуляторов для электромобилей и гаджетов, стабилизацию нервной системы в психиатрии, а также сохранение энергии из возобновляемых источников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
nitrous2000
nitrous2000
25 июля 2026, 12:13
#
Це все круто, але добувають його в африці не тому що його там багато, а тому що це дуже дешево. І ніхто не стане добувати його в штатах якщо дешевше купити його в іншій країні
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0
JWT
JWT
25 июля 2026, 13:36
#
Яка Африка?

Головні країни за видобутком:

— Австралія: лідер світового видобутку (добуває понад 90 000 тонн на рік із твердих порід — сподумену).

— Китай: займає друге місце за обсягами видобутку руди та є головним світовим центром з переробки літію.

— Чилі: третє місце у світі; видобуває літій із мінералізованих підземних розсолів солоних озер.
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