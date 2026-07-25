В США обнаружили огромные запасы лития, которых может хватить на сотни лет

В США геологи обнаружили огромные неразведанные запасы лития, которые могут кардинально изменить ситуацию с обеспечением страны одним из важнейших металлов для современной электроники и электромобилей. По оценкам специалистов, этих залежей хватит на сотни лет, а их потенциал оценивают в сотни миллиардов гаджетов. Об этом сообщает BBC Science Focus .

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Что показало исследование

Исследование Геологической службы США (USGS) показало, что в Аппалачах сосредоточено около 2,3 миллиона метрических тонн экономически целесообразных запасов оксида лития. При нынешних объемах потребления этого достаточно, чтобы покрывать импортные потребности США примерно 328 лет.

Наибольшие залежи расположены в Южных Аппалачах, преимущественно на территории Северной и Южной Каролины. Еще около 900 тысяч тонн лития геологи оценили в Северных Аппалачах, в том числе в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир.

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Сейчас в США работает только один промышленный литиевый рудник — в штате Невада. В то же время более половины необходимого стране лития приходится импортировать, поэтому новое открытие может существенно снизить зависимость от поставок из-за рубежа.

По подсчетам ученых, обнаруженных запасов хватит для производства около 130 миллионов электромобилей, 1,6 миллиона промышленных аккумуляторных систем, 180 миллиардов ноутбуков или почти 500 миллиардов смартфонов.

Именно из-за стремительного роста спроса на аккумуляторы литий сегодня считается одним из важнейших стратегических ресурсов.

Геологическая служба США включила его в список критически важных минералов, а новое открытие может усилить позиции страны на мировом рынке.

Почему литий важен

Литий имеет огромное значение как стратегический металл для зеленой энергетики и важный микроэлемент для медицины. Его главные сферы применения включают в себя производство аккумуляторов для электромобилей и гаджетов, стабилизацию нервной системы в психиатрии, а также сохранение энергии из возобновляемых источников.