В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15417, который предлагает отнести в страховой стаж время, проведенное в отпуске без сохранения зарплаты из-за эвакуации с боевых действий или оккупации. Документ защищает пенсионные права миллионов украинцев, которые из-за войны фактически были вычеркнуты из пенсионной системы не по своей вине.
Пенсионный стаж для ВПЛ планируется сохранить даже без страховых без выплат
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были эвакуированы из опасных районов. Многие не разрывали трудовые отношения, а просто оформили отпуск без сохранения зарплаты на время военного положения. Это законное право. Но есть следствие: в настоящее время не уплачивается единый взнос, а без взноса не учитывается страховой стаж. Формально человек не увольнялся, но пенсионный «счетчик» остановился.
Законопроект предлагает это исправить.
Что конкретно изменится
Если закон примут, в страховой стаж отнесут период отпуска без зарплаты при условии, что он был предоставлен через:
-
эвакуацию с территории боевых действий;
-
временную оккупацию населенного пункта;
-
обретение статуса внутренне перемещенного лица;
-
разрушение инфраструктуры или прекращение работы предприятия;
-
другие происшествия, связанные с вооруженной злостью.
Важно: стаж будет засчитываться даже без фактической уплаты страховых взносов только при условии подтверждения обстоятельств, ставших основанием для отпуска. Максимальный период, который можно учесть в качестве отпуска, составляет 36 месяцев.
Читайте также: Почти 1300 грн ежемесячно до пенсии: кто имеет право получить надбавку
Одновременно предлагается закрепить в законе прямую норму: пребывание в таком отпуске не может ущемлять пенсионные права работника.
Кого касается новый законопроект
В первую очередь — внутренне перемещенные лица, эвакуированные граждане и работники предприятий, которые прекратили деятельность из-за оккупации или разрушения. Именно эти люди потеряли стаж не из-за собственного выбора, а из-за обстоятельств, которые от них не зависели.
Законопроект еще должен пройти рассмотрение в Верховной Раде. Но если он будет принят, это восстановит социальную справедливость для тех, кого война лишила и дома, и части будущей пенсии.
Читайте также: Изменения в программе жилищных ваучеров: кто потеряет право на пособие с 1 августа
Комментарии