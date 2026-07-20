Пенсионный стаж для ВПЛ планируется сохранить даже без страховых без выплат

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15417 , который предлагает отнести в страховой стаж время, проведенное в отпуске без сохранения зарплаты из-за эвакуации с боевых действий или оккупации. Документ защищает пенсионные права миллионов украинцев, которые из-за войны фактически были вычеркнуты из пенсионной системы не по своей вине.

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После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были эвакуированы из опасных районов. Многие не разрывали трудовые отношения, а просто оформили отпуск без сохранения зарплаты на время военного положения. Это законное право. Но есть следствие: в настоящее время не уплачивается единый взнос, а без взноса не учитывается страховой стаж. Формально человек не увольнялся, но пенсионный «счетчик» остановился.

Законопроект предлагает это исправить.

Что конкретно изменится

Если закон примут, в страховой стаж отнесут период отпуска без зарплаты при условии, что он был предоставлен через:

эвакуацию с территории боевых действий;

временную оккупацию населенного пункта;

обретение статуса внутренне перемещенного лица;

разрушение инфраструктуры или прекращение работы предприятия;

другие происшествия, связанные с вооруженной злостью.

Важно: стаж будет засчитываться даже без фактической уплаты страховых взносов только при условии подтверждения обстоятельств, ставших основанием для отпуска. Максимальный период, который можно учесть в качестве отпуска, составляет 36 месяцев.

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Одновременно предлагается закрепить в законе прямую норму: пребывание в таком отпуске не может ущемлять пенсионные права работника.

Кого касается новый законопроект

В первую очередь — внутренне перемещенные лица, эвакуированные граждане и работники предприятий, которые прекратили деятельность из-за оккупации или разрушения. Именно эти люди потеряли стаж не из-за собственного выбора, а из-за обстоятельств, которые от них не зависели.

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в Верховной Раде. Но если он будет принят, это восстановит социальную справедливость для тех, кого война лишила и дома, и части будущей пенсии.

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