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21 июля 2026, 11:32 Читати українською

Санкционные активы будут продавать быстрее: правительство ввело изменения для имущества компаний-должников

По информации Liga Zakon, Кабинет Министров изменил правила работы с активами компаний, которые были взысканы в собственность государства из-за санкционных решений судов. Новые правила позволят быстрее продавать такое имущество и расширят возможности государства по изъятию активов должников. Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением № 962 от 15 июля 2026 года.

По информации Liga Zakon, Кабинет Министров изменил правила работы с активами компаний, которые были взысканы в собственность государства из-за санкционных решений судов.

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Одно из главных изменений состоит в том, что государство теперь сможет забирать залоговое имущество компаний, если вместе с санкционным решением в государственную собственность перешло право требовать возврата долга.

Речь идет о ситуациях, когда компания имеет долговые обязательства, обеспеченные залогом недвижимости или иного имущества, а более 50% ее корпоративных прав уже ранее были взысканы в доход государства. В таком случае государство сможет обратить взыскание на залог, например, здания или земельные участки.

Голландские аукционы станут быстрее

Правительство также изменило механизм продажи санкционных активов через электронные торги.

Пока значительная часть таких активов продается через голландский аукцион — формат, в котором стартовая цена постепенно снижается, пока один из участников не согласится приобрести имущество.

Через месяц после вступления в силу новых правил количество этапов снижения цены на таких торгах сократят с 99 до 50. Это означает, что активы смогут быстрее дойти до реальной рыночной цены, а сам процесс продаж должен занимать меньше времени.

Если первый аукцион не состоится, то в будущем система автоматически сможет объявить повторные торги. На них будет вновь применяться полная процедура с 99 шагами снижения цены. Это изменение заработает не сразу, а только после того, как электронная торговая система получит необходимые технические возможности, но не раньше, чем через пять месяцев.

Землю и здания будут продавать вместе

Отдельно правительство изменило правила продажи недвижимости. Если на земельном участке находится здание, их больше нельзя будет продавать отдельно. Земля и объект на ней будут реализовываться одним лотом.

Также Фонд государственного имущества получил конкретный срок для завершения процедуры после продажи актива. В течение 30 рабочих дней после перехода права собственности к покупателю ФГИУ должно подать правительству решение об исключении такого объекта из перечня активов, подлежащих приватизации.

Читать также: Фонд гарантирования вкладов обновил перечень должников обанкротившихся банков

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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