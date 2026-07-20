В ЕС запретили утилизировать нераспроданную одежду и обувь

В ЕС с 19 июля вступил в силу запрет для крупных компаний отдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь. Об этом сообщает SWR .

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Что это значит?

Начиная с 19 июля, крупные компании-продавцы одежды в ЕС не могут отправлять на утилизацию неношеную новую одежду и обувь, которые не распродали по плановому графику.

Соответствующее решение было принято еще зимой 2026 года. Запрет начинает действовать для крупных компаний с 19 июля 2026, для средних — с июля 2030 года.

По оценкам Европейского агентства по вопросам окружающей среды, до сих пор на утилизации оказывалось 4−9% совершенно новых текстильных изделий из попадающих на рынок в Европе — обычно вещи, которые не подошли покупателю и были возвращены, или нераспроданная часть коллекции. На свалках ежегодно оказываются до 600 тысяч тонн текстильных отходов.

Согласно новым требованиям таким товарам нужно найти применение, отдать на благотворительность или на переработку. Впрочем, запрет не абсолютный — допускаются исключения для продукции, для которой это невозможно по техническим причинам или по соображениям безопасности.