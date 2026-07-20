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20 июля 2026, 10:02 Читати українською

В ЕС запретили утилизировать нераспроданную одежду и обувь

В ЕС с 19 июля вступил в силу запрет для крупных компаний отдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь. Об этом сообщает SWR.

В ЕС с 19 июля вступил в силу запрет для крупных компаний отдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь.

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Что это значит?

Начиная с 19 июля, крупные компании-продавцы одежды в ЕС не могут отправлять на утилизацию неношеную новую одежду и обувь, которые не распродали по плановому графику.

Соответствующее решение было принято еще зимой 2026 года. Запрет начинает действовать для крупных компаний с 19 июля 2026, для средних — с июля 2030 года.

По оценкам Европейского агентства по вопросам окружающей среды, до сих пор на утилизации оказывалось 4−9% совершенно новых текстильных изделий из попадающих на рынок в Европе — обычно вещи, которые не подошли покупателю и были возвращены, или нераспроданная часть коллекции. На свалках ежегодно оказываются до 600 тысяч тонн текстильных отходов.

Согласно новым требованиям таким товарам нужно найти применение, отдать на благотворительность или на переработку. Впрочем, запрет не абсолютный — допускаются исключения для продукции, для которой это невозможно по техническим причинам или по соображениям безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
ololo trololo
ololo trololo
20 июля 2026, 11:11
#
А я то думав весь цей одяг вони продають купою у східну європу, де їх продають в секондах…
+
+15
Mindent
Mindent
20 июля 2026, 11:57
#
Раньше так оно и было
+
0
kadaad1988
kadaad1988
20 июля 2026, 13:24
#
Мудрое решение.
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