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24 июля 2026, 8:29 Читати українською

Apple тестирует возможность блокировки iPhone из-за просроченного кредита

В бета-версии iOS 27 обнаружили код, свидетельствующий, что Apple работает над механизмом ограничения функций iPhone, приобретенных в кредит или лизинг. Если владелец перестанет своевременно платить взносы, смартфон может перейти в специальный режим с ограниченным доступом к программам. Об этом сообщает издание 9to5Mac, проанализировавшее программный код новой операционной системы.

В бета-версии iOS 27 обнаружили код, свидетельствующий, что Apple работает над механизмом ограничения функций iPhone, приобретенных в кредит или лизинг.

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Нововведения связывают с будущей программой Apple Upgrade, которую компания планирует запустить в 2027 году. Она позволит покупать iPhone, iPad, Mac и Apple Watch с ежемесячной оплатой. Для финансирования программы Apple, как сообщается, сотрудничает с финтех-компанией Klarna.

Как будет работать ограничение

В коде iOS 27 упоминается система App Managed Features. Она позволяет финансовой компании, оформившей кредит или лизинг, зарегистрировать устройство и регулярно проверять статус договора.

Если клиент перестанет выполнять свои финансовые обязательства, система сможет перевести смартфон в ограниченный режим.

В таком состоянии большинство установленных программ станет недоступным. Пользователь сможет пользоваться только базовыми функциями смартфона, среди которых:

  • телефон;
  • настройка;
  • App Store;
  • Wallet;
  • часы.

Таким образом владелец сохранит возможность совершать звонки, управлять устройством или погасить задолженность, однако полноценно пользоваться iPhone уже не сможет.

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В то же время, код показывает еще одну особенность: оформленные подписки в App Store автоматически не будут отменяться. Это означает, что пользователь будет вынужден и дальше оплачивать сервисы, даже если доступ к самим программам будет временно заблокирован.

Разработчики также не обнаружили информацию о том, сколько пропущенных платежей приведет к блокированию. Это решение, вероятно, будет принимать кредитор в соответствии с собственными правилами.

Пока это только тестовая функция

Речь идет только о коде, найденном в бета-версии iOS 27. Apple официально не анонсировала такую возможность, а потому к финальному релизу операционной системы отдельные функции могут быть изменены или вообще не попасть в публичную версию.

Впрочем, само появление такого механизма свидетельствует о новом подходе компании к продаже техники в кредит. Если Apple действительно запустит Apple Upgrade, контроль за выполнением финансовых обязательств может стать частью программного обеспечения устройства, а не только условий договора с банком или финансовой компанией.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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