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23 июля 2026, 19:33 Читати українською

Владельцы элитных авто уплатили в бюджеты более 166 млн грн

Владельцы дорогостоящих автомобилей пополнили местные бюджеты на 166,8 млн грн транспортного налога в I полугодии 2026 года. Это на 61,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда поступления составили 103,4 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Владельцы дорогостоящих автомобилей пополнили местные бюджеты на 166,8 млн грн транспортного налога в I полугодии 2026 года.

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Где платили больше всего

Наибольшие суммы транспортного налога традиционно уплатили в столице — 46,7 млн. грн.

В четверку лидеров также вошли Днепропетровская область — 15,7 млн грн, Львовская область — 12,6 млн грн и Одесская область — 12,4 млн гривен.

Какие авто облагаются налогом?

Облагаются налогом автомобили не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ставка налога фиксирована и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

Перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2026 году, обнародован на официальном сайте Министерства экономики.

Физическим лицам контролирующие органы направляют налоговые уведомления-решения с указанием суммы налога и реквизитов для его уплаты. Уплатить определенное налоговое обязательство необходимо в течение 60 дней со дня получения такого уведомления-решения.

Юридические лица самостоятельно исчисляют сумму транспортного налога по состоянию на 1 января отчетного года, представляют налоговую декларацию и уплачивают налог авансовыми взносами ежеквартально.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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