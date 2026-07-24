Honda готовит новый пикап для США: что изменится в следующем Ridgeline

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В компании объяснили, что стремятся сохранить лояльную аудиторию Ridgeline, сделав модель более выносливой и пригодной для сложных условий эксплуатации.

«Наша цель — и дальше удовлетворять потребности клиентов, которые много лет выбирают Ridgeline. Но мы также хотим сделать этот автомобиль более прочным и функциональным», — заявил вице-президент American Honda Motor по продаже автомобилей Лэнс Вулфер.

Honda хочет сделать пикап более конкурентным

В последние месяцы вокруг будущего Ridgeline шли дискуссии из-за сообщений о возможной паузе в производстве. По данным американских СМИ, одной из причин могли стать требования экологического законодательства Калифорнии.

В Honda не стали комментировать, получит ли новый Ridgeline традиционную рамную конструкцию (body-on-frame), используемую в большинстве американских пикапов. Нынешняя модель построена на легковой платформе, что обеспечивает более комфортное управление, но уступает конкурентам во внедорожных возможностях.

Именно поэтому компания рассчитывает, что новое поколение позволит привлечь более широкий круг покупателей.

По итогам первого полугодия продажи Ridgeline сократились примерно на 3%. С 2021 года Honda каждый год продает от 41 до 52 тысяч таких автомобилей. Для сравнения, лидер сегмента Toyota Tacoma только в 2025 году нашел более 270 тысяч покупателей.

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CR-V впервые стал самым популярным автомобилем в США

Объявление о новом пикапе Honda сделало на фоне успеха другой модели. По итогам первого полугодия 2026 кроссовер CR-V впервые возглавил рейтинг продаж на американском рынке.

Продажи модели выросли примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Одной из причин стали производственные трудности у конкурентов — Ford F-Series и Toyota RAV4, которые в последние годы традиционно возглавляли американский рынок.

Рынок пикапов остается одним из самых прибыльных для автопроизводителей в США. Именно этот сегмент много лет формирует значительную часть продаж таких брендов как Ford, Chevrolet, Toyota и Ram. Для Honda Ridgeline остается нишевой моделью, которая отличается комфортом управления, но уступает конкурентам грузоподъемности и возможностям бездорожья.

Выпуск нового поколения Ridgeline свидетельствует, что Honda не планирует покидать этот сегмент.