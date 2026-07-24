Honda готовит новый пикап для США: что изменится в следующем Ridgeline

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июля 2026, 9:02 Читати українською

Honda готовит новый пикап для США: что изменится в следующем Ridgeline

Как сообщает издание CNBC, японский автопроизводитель Honda подтвердил, что новое поколение пикапа Ridgeline будет выпускаться в США. Перед запуском модели компания даже временно приостановит производство нынешней версии на заводе в Алабаме. Старт производства новой модели ожидается примерно в 2028 году

Как сообщает издание CNBC, японский автопроизводитель Honda подтвердил, что новое поколение пикапа Ridgeline будет выпускаться в США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В компании объяснили, что стремятся сохранить лояльную аудиторию Ridgeline, сделав модель более выносливой и пригодной для сложных условий эксплуатации.

«Наша цель — и дальше удовлетворять потребности клиентов, которые много лет выбирают Ridgeline. Но мы также хотим сделать этот автомобиль более прочным и функциональным», — заявил вице-президент American Honda Motor по продаже автомобилей Лэнс Вулфер.

Honda хочет сделать пикап более конкурентным

В последние месяцы вокруг будущего Ridgeline шли дискуссии из-за сообщений о возможной паузе в производстве. По данным американских СМИ, одной из причин могли стать требования экологического законодательства Калифорнии.

В Honda не стали комментировать, получит ли новый Ridgeline традиционную рамную конструкцию (body-on-frame), используемую в большинстве американских пикапов. Нынешняя модель построена на легковой платформе, что обеспечивает более комфортное управление, но уступает конкурентам во внедорожных возможностях.

Именно поэтому компания рассчитывает, что новое поколение позволит привлечь более широкий круг покупателей.

По итогам первого полугодия продажи Ridgeline сократились примерно на 3%. С 2021 года Honda каждый год продает от 41 до 52 тысяч таких автомобилей. Для сравнения, лидер сегмента Toyota Tacoma только в 2025 году нашел более 270 тысяч покупателей.

Читайте также: Лучший автомобиль года в Украине: кто получил титул

CR-V впервые стал самым популярным автомобилем в США

Объявление о новом пикапе Honda сделало на фоне успеха другой модели. По итогам первого полугодия 2026 кроссовер CR-V впервые возглавил рейтинг продаж на американском рынке.

Продажи модели выросли примерно на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Одной из причин стали производственные трудности у конкурентов — Ford F-Series и Toyota RAV4, которые в последние годы традиционно возглавляли американский рынок.

Рынок пикапов остается одним из самых прибыльных для автопроизводителей в США. Именно этот сегмент много лет формирует значительную часть продаж таких брендов как Ford, Chevrolet, Toyota и Ram. Для Honda Ridgeline остается нишевой моделью, которая отличается комфортом управления, но уступает конкурентам грузоподъемности и возможностям бездорожья.

Выпуск нового поколения Ridgeline свидетельствует, что Honda не планирует покидать этот сегмент.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами