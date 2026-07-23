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23 июля 2026, 19:16 Читати українською

Новые нормативы площади и льготные ставки: как изменилась єОселя

С 17 июля обновлены условия госпрограммы єОселя: теперь жилье по льготной ставке смогут приобрести представители более широкого круга заемщиков. По новым кредитам государство будет компенсировать определенным категориям населения часть ставки, так что они будут платить 3% годовых в первые 10 лет и 6% — с 11 года. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

С 17 июля обновлены условия госпрограммы єОселя: теперь жилье по льготной ставке смогут приобрести представители более широкого круга заемщиков.

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На кого распространяются новые условия

  • участников боевых действий;
  • лиц с инвалидностью в результате войны;
  • участников войны;
  • семьи погибших или умерших ветеранов войны;
  • семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Право на льготные ставки по ипотеке также получили военнослужащие, призванные из числа резервистов в особый период, и члены их семей. Если они оформили кредит с 11 января по 17 июля 2026 года, льготную ставку при условии соответствия программе применят с даты заключения договора. На другие кредиты, выданные до 17 июля, новые ставки не распространяются.

Читайте также: Кабмин обновил программу «Еселя»: защитники получили ипотеку под 3%, лимиты площади увеличили

Новые нормативы площади

  • Для квартиры — 52,5 кв. м на одного человека и 73,5 кв. м на семью из 2-х или 3-х человек;
  • Для дома — 62,5 и 83,5 кв. м соответственно;
  • Из четвертого члена семьи прибавляется по 21 кв. м;
  • Максимальная нормативная площадь — 115,5 кв. м для квартиры и 125,5 кв. м для дома.

Кто входит в состав семьи

В состав семьи теперь также включают детей, которым еще не исполнился 21 год и проживающих вместе с заемщиком. Уничтоженное в результате войны жилье, а также жилье на ТОТ или на территориях активных боевых действий не учитывают при оценке жилищной обеспеченности.

Кроме того, обновленная квартира предоставляет возможность использовать жилой ваучер для уплаты первого взноса.

Речь идет о ВПЛ, которые переместились с временно оккупированных территорий и получили ваучер как УБД или лица с инвалидностью в результате войны. Однако на практике этот механизм еще не работает: для его запуска Верховная Рада должна принять законопроект № 15335.

«Неоднократно отмечал: єОселя — важный инструмент, однако он не заменит собой запуска полноценного рынка банковского ипотечного кредитования. Необходимо создать такие условия, при которых долгосрочная ипотека станет привычным банковским продуктом и будет доступна широкому кругу людей. Уже работаем над этим», — написал Гетманцев.

Напомним

О новых изменениях в программе «єОселя» в июне 2026 года сообщила экс-премьер-министр Юлия Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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