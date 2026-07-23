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23 июля 2026, 17:52 Читати українською

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

Европейский Центробанк оставил три ключевые ставки без изменений по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%.

Европейский Центробанк оставил три ключевые ставки без изменений по итогам заседания 23 июля — на уровне 2,25%, 2,4% и 2,65%.► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиДетали«Прогноз по ценам на энергоресурсы, хотя и крайне волатильный, сейчас близок к базовым оценкам сотрудников Eurosystem в июне и сильно выше уровней, которые были до конфликта на Ближнем Востоке.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

«Прогноз по ценам на энергоресурсы, хотя и крайне волатильный, сейчас близок к базовым оценкам сотрудников Eurosystem в июне и сильно выше уровней, которые были до конфликта на Ближнем Востоке. Неопределенность остается высокой, и полный инфляционный эффект энергетического шока еще не проявился», — заявил регулятор.

ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к цели в 2% и будет принимать дальнейшие решения по ставке на основе поступающих данных по инфляции и сопряженных рисках, а также экономических и финансовых данных. Совет управляющих ЕЦБ не придерживается какого-либо заранее заданного курса в денежно-кредитной политике, говорится в сообщении.

Основные европейские фондовые индексы снижались на торгах в четверг, 23 июля после публикации решения ЕЦБ. Так, общеевропейский Stoxx 600 терял 0,8%, немецкий DAX — 0,7%, британский FTSE — 0,2%, а французский CAC 40 — 1,2%.

Что это значит

Сохранение ставок ЕЦБ было ожидаемым решением, несмотря на рост цен на нефть более чем на 30% в июле, пишет Financial Times. Месяц назад ЕЦБ на заседании впервые с 2023 года поднял процентные ставки — на 25 базисных пунктов. Регулятор стал первым в странах «большой семерки», который возобновил ужесточение денежно-кредитной политики.

Финансовые рынки закладывают сейчас еще два повышения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов каждое до конца этого года, причем первое ожидают на заседании регулятора в сентябре, отметил Reuters.

Сохранение ставок сейчас «оставляет дверь широко открытой» для следующего увеличения ставок в сентябре, согласился старший экономист банка J Safra Sarasin Карстен Джуниус, которого цитирует FT. Тот факт, что ЕЦБ в заявлении решил упомянуть еще не проявившийся в полной мере инфляционный эффект энергетического шока, указывает на попытку регулятора «поддерживать „ястребиные“ настроения рынка», заявил валютный стратег ING Франческо Песоле в изложении FT.

В июне регулятор также увеличил прогноз по инфляции еврозоне по итогам 2026 года — с 2,7% до 3%. Для сравнения: в июне рост цен составил 2,8% в годовом выражении, снизив темп после 3,2% в мае. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, тоже замедлилась сильнее прогнозов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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