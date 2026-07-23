Война не вызвала нефтяной шок: что сдержало цены на мировом рынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2026, 10:25 Читати українською

Война не вызвала нефтяной шок: что сдержало цены на мировом рынке

Несмотря на почти пять месяцев войны между США и Ираном, мировой нефтяной рынок избежал сценария резкого скачка цен, которого ожидали многие аналитики и обещали представители КСИР. В начале конфликта строились прогнозы, что из-за рисков для Ормузского пролива котировки могут взлететь до $150−200 за баррель. Об этом пишет Reuters.

Несмотря на почти пять месяцев войны между США и Ираном, мировой нефтяной рынок избежал сценария резкого скачка цен, которого ожидали многие аналитики и обещали представители КСИР.

На деле же цена нефти марки Brent достигла максимума около $126 за баррель, что значительно ниже исторического рекорда в $147, зафиксированного в 2008 году. В период с 28 февраля по 11 июня, когда президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, средняя цена Brent составляла около $101 за баррель. Уже в начале июля котировки ненадолго вернулись к уровню около $70. Сейчас нефть торгуется на отметке $96,30.

Что удержало цены

По мнению аналитиков, рынок поддержали сразу несколько факторов:

  • Китай сократил спрос на нефть. Крупнейший импортер в мире до июня снизил закупки сырья до минимума почти за десять лет. Одновременно в стране уменьшился экспорт топлива, больше людей пересели на электромобили, а нефтехимическая промышленность сократила потребление сырья.

  • США увеличили добычу. В апреле американское производство нефти достигло рекордных 13,93 млн баррелей в сутки. Кроме того, Вашингтон вместе со странами Международного энергетического агентства высвободил из стратегических резервов около 400 млн баррелей нефти, чтобы компенсировать возможные перебои с поставками.

  • Заявления Дональда Трампа. Рынок неоднократно реагировал на сообщения президента США о возможных мирных договоренностях и восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Из-за этого трейдеры стали гораздо осторожнее открывать крупные ставки на подорожание нефти.

Как отметил эксперт Оксфордского института энергетических исследований Илья Бучуев, сейчас на рынке много тех, кто ожидает роста цен, но немногие готовы вкладывать в это значительные средства.

Читайте также: США готовятся к затяжному противостоянию с Ираном: конфликт вокруг Ормуза может продлиться недели

Рынок привык к громким новостям

По данным биржи ICE, в начале июля инвестиционные фонды сократили свои «бычьи» позиции по Brent до самого низкого уровня за этот год. Позже они снова начали их наращивать, однако объем таких ставок все еще более чем в два раза меньше, чем в конце марта, когда он достигал шестилетнего максимума.

Руководитель стратегии сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен объясняет это феноменом «усталости от заголовков». Инвесторы все слабее реагируют на новые сообщения о развитии конфликта, поскольку предыдущие громкие заявления зачастую не приводили к длительным перебоям с поставками нефти.

Как ранее писал «Минфин», одним из главных рисков для нефтяного рынка оставалась вероятность блокировки Ормузского пролива. Тем не менее даже в ходе самой острой фазы конфликта экспорт через этот маршрут полностью не прекращался, а производители быстро компенсировали часть рисков за счет наращивания добычи. Именно это помогло избежать масштабного энергетического шока, которого опасались финансовые рынки в начале войны.

Читайте также: Как Китай стал нефтяной крепостью и влияет на мировой рынок

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
gorobezus
gorobezus
23 июля 2026, 12:03
#
Основное что сдерживает — распродажа нефтяных резервов.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами