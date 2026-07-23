Война не вызвала нефтяной шок: что сдержало цены на мировом рынке

Несмотря на почти пять месяцев войны между США и Ираном, мировой нефтяной рынок избежал сценария резкого скачка цен, которого ожидали многие аналитики и обещали представители КСИР. В начале конфликта строились прогнозы, что из-за рисков для Ормузского пролива котировки могут взлететь до $150−200 за баррель. Об этом пишет Reuters.

На деле же цена нефти марки Brent достигла максимума около $126 за баррель, что значительно ниже исторического рекорда в $147, зафиксированного в 2008 году. В период с 28 февраля по 11 июня, когда президент США Дональд Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, средняя цена Brent составляла около $101 за баррель. Уже в начале июля котировки ненадолго вернулись к уровню около $70. Сейчас нефть торгуется на отметке $96,30.

Что удержало цены

По мнению аналитиков, рынок поддержали сразу несколько факторов:

Китай сократил спрос на нефть. Крупнейший импортер в мире до июня снизил закупки сырья до минимума почти за десять лет. Одновременно в стране уменьшился экспорт топлива, больше людей пересели на электромобили, а нефтехимическая промышленность сократила потребление сырья.

США увеличили добычу. В апреле американское производство нефти достигло рекордных 13,93 млн баррелей в сутки. Кроме того, Вашингтон вместе со странами Международного энергетического агентства высвободил из стратегических резервов около 400 млн баррелей нефти, чтобы компенсировать возможные перебои с поставками.

Заявления Дональда Трампа. Рынок неоднократно реагировал на сообщения президента США о возможных мирных договоренностях и восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Из-за этого трейдеры стали гораздо осторожнее открывать крупные ставки на подорожание нефти.

Как отметил эксперт Оксфордского института энергетических исследований Илья Бучуев, сейчас на рынке много тех, кто ожидает роста цен, но немногие готовы вкладывать в это значительные средства.

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Рынок привык к громким новостям

По данным биржи ICE, в начале июля инвестиционные фонды сократили свои «бычьи» позиции по Brent до самого низкого уровня за этот год. Позже они снова начали их наращивать, однако объем таких ставок все еще более чем в два раза меньше, чем в конце марта, когда он достигал шестилетнего максимума.

Руководитель стратегии сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен объясняет это феноменом «усталости от заголовков». Инвесторы все слабее реагируют на новые сообщения о развитии конфликта, поскольку предыдущие громкие заявления зачастую не приводили к длительным перебоям с поставками нефти.

Как ранее писал «Минфин», одним из главных рисков для нефтяного рынка оставалась вероятность блокировки Ормузского пролива. Тем не менее даже в ходе самой острой фазы конфликта экспорт через этот маршрут полностью не прекращался, а производители быстро компенсировали часть рисков за счет наращивания добычи. Именно это помогло избежать масштабного энергетического шока, которого опасались финансовые рынки в начале войны.

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