Бесплатные цифровые сервисы попали под новые правила АМКУ: что изменится для бизнеса

Антимонопольный комитет Украины утвердил новую Методику определения товарного рынка и монопольного (доминирующего) положения. Документ впервые распространяет правила конкурентного анализа на бесплатные цифровые сервисы и онлайн-платформы, даже если они не получают доход напрямую от пользователей.

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Новые правила касаются прежде всего цифровых платформ и многосторонних рынков — например, маркетплейсов, сервисов бронирования, поисковых систем, социальных сетей и других онлайн-платформ, одновременно работающих с разными группами пользователей. Под действие новой методики могут подпадать цифровые платформы, работающие по модели многостороннего рынка: маркетплейсы, сервисы объявлений, службы такси, магазины приложений и социальные сети: Rozetka, Prom.ua, OLX-Украина, Uklon, AUTO.RIA и другие.

Как теперь будут оценивать рыночную конкуренцию

Если раньше рыночную долю компании в основном оценивали по объему выручки, то для бесплатных цифровых сервисов будут применять другие критерии. В частности, АМКУ будет учитывать:

количество активных пользователей;

частоту и продолжительность использования сервиса;

объем или стоимость операций, проведенных через платформу;

для инновационных рынков — расходы на исследования и разработки или количество патентов.

Это означает, что отсутствие платы за пользование больше не будет основанием не учитывать платформу при анализе конкуренции. Методика также вводит в украинское конкурентное законодательство понятие сетевого эффекта. Речь идет о ситуации, когда ценность сервиса растет вместе с увеличением количества его пользователей. Если перейти на другую платформу сложно, например из-за потери контактов, данных или клиентов, АМКУ может считать, что конкуренция на таком рынке слабее, а позиции оператора — сильнее. При этом количественные критерии доминирования остались неизменными. Компания может считаться занимающей доминирующее положение, если ее доля составляет 35% рынка. Для двух или трех крупнейших участников порог составляет 50%, а для четырех или пяти — 70%. В то же время АМКУ сохранил за собой право признавать компанию доминирующей даже с долей менее 35%, если анализ покажет, что она фактически не испытывает существенного конкурентного давления. Это означает, что крупным цифровым платформам и технологическим компаниям придется внимательнее оценивать свое положение на рынке и быть готовыми обосновывать его в случае проверок.

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