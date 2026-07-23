США начнут массово выпускать украинские дроны Magura

Американская компания впервые начнёт производить военно-морские беспилотники, разработанные и испытанные в Украине. Об этом сообщает WSJ.

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Что известно о сделке

Соглашение подписано между компанией ReconCraft из Портленда, которая производит катера для сил специальных операций, и украинской компанией Uforce, разработчиком беспилотников «Магура». Меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне.

Документ описывается как партнерское соглашение, согласно которому обе компании будут предоставлять материалы, оборудование и персонал.

По словам соучредителя ReconCraft Джо Силковского, целью соглашения является ежегодное производство сотен или даже тысяч беспилотников «Магура» на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине.

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Соединенные Штаты начали использовать морские беспилотники в боевых действиях после многолетних испытаний. В этом месяце американские беспилотники-камикадзе атаковали иранскую подводную лодку и объект на военно-морской базе в Ормузском проливе.

Соглашение также заключено на фоне расширения оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность разрешить Украине производить американские ракеты-перехватчики Patriot, запасы которых на Ближнем Востоке исчерпаны.

Пентагон готов потратить десятки миллиардов долларов на автономные системы в течение ближайших лет. Война с Ираном, которая истощила запасы дорогостоящих боеприпасов США, продемонстрировала потребность в более дешёвом оружии.

Дроны «Магура»

Дроны «Магура» — это беспилотные высокоскоростные катера, способные перевозить полезную нагрузку около 770 кг на расстояние примерно 560 км.

В зависимости от конфигурации, дроны могут стоить менее 500 000 долларов. Помимо ударных миссий, они могут запускать воздушные дроны, проводить операции по противоминной борьбе и буксировать гидролокационные системы для обнаружения подводных лодок.

Что это даст американцам

По словам генерального директора Uforce Олега Рогинского, решение Украины разрешить производство дронов «Магура» в Соединенных Штатах является «абсолютно ключевым», поскольку оно позволит американцам воспользоваться тактикой и концепциями, усовершенствованными в ходе многолетней войны в Украине.

«Мы — первая компания, производящая беспилотные надводные суда, одобренные правительством Украины для производства в Америке в интересах успеха американских военных», — сказал Шон Планки, руководитель Uforce USA.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали имплементационное соглашение о совместном производстве беспилотников BARS