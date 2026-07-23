Где в Украине чаще всего покупают электромобили: лидирующие регионы и бестселлеры

В первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнился 15 221 электромобилем. Наибольшее количество регистраций электромобилей зафиксировано во Львовской области, Киеве, Киевской, Волынской и Днепропетровской областях, сообщает «Укравтопром».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Лидером стала Львовская область, где с января по июнь зарегистрировали 2098 электромобилей. При этом 93% из них были подержанными.

На втором месте — Киев с 1632 регистрациями. В столице доля подержанных электромобилей была заметно ниже — 57%.

Где зарегистрировали больше всего электромобилей

В пятерку регионов-лидеров вошли:

Львовская область — 2098 автомобилей, из них 93% подержанные;

Киев — 1632 автомобиля, из них 57% подержанные;

Киевская область — 1234 автомобиля, из них 73% подержанные;

Волынская область — 1043 автомобиля, из них 97% подержанные;

Днепропетровская область — 1006 автомобилей, из них 73% подержанные.

Какие новые электромобили покупали чаще всего

В сегменте новых электромобилей на крупнейших региональных рынках лидировали модели BYD.

BYD Leopard 3 стал бестселлером среди новых электромобилей в Киеве, Днепропетровской области и на Волыни.

BYD Sea Lion 06 EV возглавил продажи новых электрокаров во Львовской и Киевской областях.

Лидеры среди подержанных электрокаров

В сегменте импортированных подержанных электромобилей чаще всего лидировала Tesla Model Y. Она стала бестселлером в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

На Волыни первое место среди подержанных электромобилей занял Nissan Leaf.