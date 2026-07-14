ЕЦБ выбрал 36 партнеров для масштабного тестирования цифрового евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) определил тридцать шесть платежных компаний по запуску масштабного пилотного проекта цифрового евро . Этот перечень объединяет финансовых гигантов типа Deutsche Bank и UniCredit вместе с финтех-стартапами как Revolut, Stripe и Adyen. Об этом сообщает издание The Next Web .

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Выбор участников из шестнадцати стран еврозоны демонстрирует намерение регулятора протестировать разные бизнес-модели для работы будущей цифровой валюты. Тестирование стартует во второй половине 2027 года и продлится двенадцать месяцев. Оно будет проводиться в 19 национальных центральных банках, от Эстонии до Португалии. Только Болгария и Мальта не примут в нем участие.

Хотя цифровые средства будут выглядеть как безналичные деньги, они не будут иметь статус законного платежного средства во время этого эксперимента. Никто не обязан их принимать, а пользователями станут только работники центральных банков и выбранные торговые точки в учреждениях.

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Путь к европейской финансовой независимости

Разработка цифрового евро имеет стратегическую задачу: уменьшить зависимость ЕС от американских карточных сетей и платежных систем. Последние события, в том числе поглощение платежными гигантами криптокомпаний, лишь подтолкнули Брюссель к поиску собственных суверенных решений.

Важным условием участия стало то, что компании работают за свой счет без финансовой поддержки от ЕЦБ. Поскольку разработка требует больших вложений, только крупные игроки могут потянуть подобные расходы.

Тестовая группа сфокусируется на испытании четырех основных сценариев использования:

онлайн-переводы между физическими лицами;

офлайн-переводы между людьми с помощью технологии NFC;

бесконтактная оплата товаров в кассах;

покупки в интернет-магазинах и мобильных приложениях.

Финальное решение о выпуске цифровой валюты зависит не от Франкфурта, а от законодателей в Брюсселе. Если Европейский парламент примет необходимую регуляцию текущего года, Европейский центральный банк будет готов к первой эмиссии уже в 2029 году.

Сейчас речь идет о проверке технической готовности и поиске баланса между удобством для пользователей и строгими правилами конфиденциальности.

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