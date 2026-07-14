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14 июля 2026, 14:28 Читати українською

Производитель дронов «Генерал Черешня» получил кредит в размере $5 млн

Украинская defence-tech компания Генерал Черешня получила от Аккордбанка кредитную линию объемом 5 млн долларов. Привлеченные средства будут направлены на расширение производственных мощностей и выполнение оборонных заказов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Украинская defence-tech компания Генерал Черешня получила от Аккордбанка кредитную линию объемом 5 млн долларов.

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Соглашение является частью долгосрочной стратегии Аккордбанка, направленной на поддержку оборонного сектора. Финансовое учреждение предлагает таким компаниям комплексный пакет услуг от расчетно-кассового обслуживания до валютного сопровождения и финансирования экспортных контрактов.

«Мы стремимся быть банком, который лучше понимает потребности предприятий defence-tech. Именно поэтому инвестируем в экспертизу, быстроту принятия решений и финансовые инструменты, которые помогают украинским производителям масштабироваться, развивать технологии и укреплять обороноспособность Украины», — отметил Алексей Руднев, Председатель Правления Аккордбанка.

Компания Генерал Черешня специализируется на выпуске FPV-дронов и беспилотников-перехватчиков для Сил безопасности и обороны Украины. На сегодняшний день мощности предприятия позволяют производить 100 000 единиц беспилотной техники ежемесячно, а продукция поставляется более чем к 200 воинским частям.

«Для нас это эффективный инструмент быстрого масштабирования производства в условиях войны. Спрос на украинские дроны растет, и такие партнерства позволяют оперативно увеличивать выпуск технологий, работающих непосредственно на фронте. Мы благодарны Аккордбанку за решение поддержать украинский defence-tech реальным финансированием», — прокомментировал Ярослав Гришин, основатель Генерал Черешня.

В Аккордбанке подчеркивают, что рассматривают кредитование производителей оборонных технологий как стратегическую инвестицию в экономическую устойчивость и безопасность Украины.

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Источник: Минфин
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