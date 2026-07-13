Поступления из ЕСВ в первом полугодии 2026 достигли 370,7 млрд гривен

В январе-июне 2026 года налогоплательщики перечислили в бюджет 370,7 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Согласно отчету Государственной налоговой службы , этот показатель на 56,1 млрд грн или на 17,8% превышает результаты аналогичного периода 2025 года, когда было уплачено 314,6 млрд грн.

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Положительная динамика поступлений указывает на постепенное восстановление показателей легальной занятости и подтверждает ответственное исполнение плательщиками своих финансовых обязательств.

Единый вклад является основным источником финансирования фондов социального страхования. Средства направляются на выплату пенсий, предоставление пособия по временной нетрудоспособности, финансирование страховых выплат в случае несчастных случаев на производстве, а также на выполнение других социальных гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

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Для расчета суммы взноса установлены четкие границы, базирующиеся на размере минимальной заработной платы:

Минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн в месяц (рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 647 грн). Максимальный страховой взнос ограничен суммой 38 046,80 грн. в месяц (рассчитывается как 22% от максимальной базы начисления, равной 20 минимальным заработным платам — 172 940 грн.).

Для всех налогоплательщиков эти отчисления имеют критическое значение, поскольку они формируют страховой стаж. Именно наличие и продолжительность страхового стажа определяют право гражданина на пенсионное обеспечение, размер и доступность отдельных видов социальных выплат.

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