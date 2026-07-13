Евросоюз планирует ограничить доступ детей к соцсетям

Как сообщает Politico , Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о планах ввести строгие возрастные ограничения и правила надзора за пользованием интернетом для самых молодых. Этот вопрос стал важным приоритетом его работы на второй срок, ведь количество доказательств вредного влияния контента на подростков только растет.

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Идея состоит не в том, чтобы полностью отрезать детей от Web2, а в том, чтобы оградить их от неконтролируемого воздействия алгоритмов. Сейчас большинство подростков не понимают, какие опасности скрываются за яркими картинками и нескончаемыми новостными лентами.

Объясняя необходимость такого шага, Урсула фон дер Ляен отметила: «Речь идет не о том, могут ли дети пользоваться соцсетями. Речь идет о том, имеют ли право соцсети доступ к нашим детям».

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Временные лимиты и родительский контроль

Согласно новому отчету экспертов, дети до 13 лет должны сидеть в соцсетях только ограниченное время и исключительно под пристальным взглядом взрослых. Предлагается постепенно знакомить малышей с технологиями: до трех лет экраны вообще должны быть под запретом, а затем только дозированный и безопасный доступ под наблюдением учителей или родителей.

Ожидается, что взрослые получат реальные инструменты, чтобы контролировать, что потребляют их сыновья и дочери в сети.

Конечно, в Брюсселе понимают, что это не сработает мгновенно и не станет «волшебной пилюлькой». Это долгий путь, как и внедрение ремней безопасности в автомобилях. Когда люди сопротивлялись этой идее, а теперь это стало базовой нормой безопасности. Также со временем изменятся и привычки пользования интернетом.

Еврокомиссия уже планирует изучить, какие именно платформы наиболее вредны, и готовит правила постепенного доступа для разных возрастов. Помимо Е С эту волну поддерживают правительства Дании, Франции и Греции, а страны за пределами блока, в частности Австралия, уже рассматривают подобные запреты. В руководстве ЕС настаивают, что детство слишком быстро проходит, и потерянное время ничем не вернуть, поэтому ментальная безопасность детей становится абсолютным приоритетом.

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