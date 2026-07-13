Как сообщает Politico, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально объявила о планах ввести строгие возрастные ограничения и правила надзора за пользованием интернетом для самых молодых. Этот вопрос стал важным приоритетом его работы на второй срок, ведь количество доказательств вредного влияния контента на подростков только растет.
Евросоюз планирует ограничить доступ детей к соцсетям
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Идея состоит не в том, чтобы полностью отрезать детей от Web2, а в том, чтобы оградить их от неконтролируемого воздействия алгоритмов. Сейчас большинство подростков не понимают, какие опасности скрываются за яркими картинками и нескончаемыми новостными лентами.
Объясняя необходимость такого шага, Урсула фон дер Ляен отметила: «Речь идет не о том, могут ли дети пользоваться соцсетями. Речь идет о том, имеют ли право соцсети доступ к нашим детям».
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Временные лимиты и родительский контроль
Согласно новому отчету экспертов, дети до 13 лет должны сидеть в соцсетях только ограниченное время и исключительно под пристальным взглядом взрослых. Предлагается постепенно знакомить малышей с технологиями: до трех лет экраны вообще должны быть под запретом, а затем только дозированный и безопасный доступ под наблюдением учителей или родителей.
Ожидается, что взрослые получат реальные инструменты, чтобы контролировать, что потребляют их сыновья и дочери в сети.
Конечно, в Брюсселе понимают, что это не сработает мгновенно и не станет «волшебной пилюлькой». Это долгий путь, как и внедрение ремней безопасности в автомобилях. Когда люди сопротивлялись этой идее, а теперь это стало базовой нормой безопасности. Также со временем изменятся и привычки пользования интернетом.
Еврокомиссия уже планирует изучить, какие именно платформы наиболее вредны, и готовит правила постепенного доступа для разных возрастов.
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