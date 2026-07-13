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13 июля 2026, 16:39 Читати українською

Камеры, паузы и видеоверификация: как изменятся правила использования платежных терминалов

Ключевые игроки платежного рынка Украины совместно с Ассоциацией украинских банков (АУБ) подготовили меморандум, который коренным образом изменит правила пользования платежными терминалами (ПТКС). Как сообщает Dev.ua, обновленные стандарты, предусматривающие жесткую верификацию пользователей и технические ограничения, могут заработать уже до конца 2026 года.

Ключевые игроки платежного рынка Украины совместно с Ассоциацией украинских банков (АУБ) подготовили меморандум, который коренным образом изменит правила пользования платежными терминалами (ПТКС).

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Этот документ станет результатом работы с Нацбанком, направленной на устранение системных недостатков в сфере финансового мониторинга.

Инициатива стала прямым ответом на серьезные регуляторные меры: в июне Национальный банк Украины наложил рекордные штрафы по 135 млн. грн. на каждого из лидеров рынка — компании EasyPay и City24.

Причиной санкций явилась ненадлежащая организация финансового мониторинга и проверки клиентов. Более того, НБУ передал материалы проверок правоохранительным органам из-за подозрений, что разветвленные сети этих терминалов могли использоваться для схем по отмыванию средств.

Учитывая, что два этих оператора совокупно контролируют около 60% рынка (а это более 35 000 терминалов по всей стране), столь жесткая позиция регулятора заставила весь сектор немедленно пересмотреть подходы к безопасности.

Что ждет пользователей уже через три месяца

Для клиентов изменения станут ощутимы в очень короткой перспективе. Проект обновленных правил предполагает внедрение инструментов, ранее не применявшихся на массовом рынке наличных платежей. После финального согласования меморандума с НБУ (ожидаемое ориентировочно через 2−3 недели) операторы начнут техническое переоснащение сетей. Для потребителей это означает определенные неудобства, направленные на усиление безопасности:

  1. Каждую терминальную точку оборудуют камерами наблюдения, осуществляющими идентификацию лица при проведении финансовых операций.
  2. Между отдельными транзакциями введут искусственные задержки, что исключит возможность проведения серии быстрых платежей подряд, которые являются характерным индикатором «дропперских» схем.
  3. Будут созданы единые лимиты для отправки денег и усилятся алгоритмы автоматического обнаружения подозрительных операций в режиме реального времени.

Ожидается, что общее видение стандартов безопасности позволит в целом оздоровить рынок терминальных услуг. Для компаний это возможность избежать дальнейших санкций и восстановить доверие государственных органов, а для честных потребителей — создание более безопасной системы платежей, хотя и более медленной.

Читайте также: НБУ упрощает переводы через платежные сервисы и терминалы самообслуживания

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+45
BigBend
BigBend
13 июля 2026, 16:42
#
Дякуємо Зеленському. Цифровий Гулаг альфа версія.
+
+12
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 июля 2026, 16:51
#
Подякуй миколам схематозникам, які так знахабніли, що створили проблем всім.
Аби криптошелупонь не мутилася, не скуповувала картки в дурнів, не було б такої істерики.
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
13 июля 2026, 17:10
#
Ось тільки «миколи схематозники» перебувають на службі у міндічей зеленського.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 июля 2026, 17:27
#
Ага-ага, свіжа казочка… Ці безгрішні та святі пересічні.
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
13 июля 2026, 18:06
#
Не неси чушь, люди спокойно крипту меняют суммами порядка $10K и более никакого зоркого надзора банков и тем более терминалов, в которых какие-то дикие лимиты и проверки чтоб скормить лишь 5 тыс грн. Эти ограничения только для лoхoв и кому горит закладку купить или депозит сделать в казино, которые принимает платежи на физлицо
+
0
BigBend
BigBend
13 июля 2026, 19:05
#
Миколи тут ні до чого.
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