Ключевые игроки платежного рынка Украины совместно с Ассоциацией украинских банков (АУБ) подготовили меморандум, который коренным образом изменит правила пользования платежными терминалами (ПТКС). Как сообщает Dev.ua, обновленные стандарты, предусматривающие жесткую верификацию пользователей и технические ограничения, могут заработать уже до конца 2026 года.
Камеры, паузы и видеоверификация: как изменятся правила использования платежных терминалов
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Этот документ станет результатом работы с Нацбанком, направленной на устранение системных недостатков в сфере финансового мониторинга.
Инициатива стала прямым ответом на серьезные регуляторные меры: в июне Национальный банк Украины наложил рекордные штрафы по 135 млн. грн. на каждого из лидеров рынка — компании EasyPay и City24.
Причиной санкций явилась ненадлежащая организация финансового мониторинга и проверки клиентов. Более того, НБУ передал материалы проверок правоохранительным органам из-за подозрений, что разветвленные сети этих терминалов могли использоваться для схем по отмыванию средств.
Учитывая, что два этих оператора совокупно контролируют около 60% рынка (а это более 35 000 терминалов по всей стране), столь жесткая позиция регулятора заставила весь сектор немедленно пересмотреть подходы к безопасности.
Что ждет пользователей уже через три месяца
Для клиентов изменения станут ощутимы в очень короткой перспективе. Проект обновленных правил предполагает внедрение инструментов, ранее не применявшихся на массовом рынке наличных платежей. После финального согласования меморандума с НБУ (ожидаемое ориентировочно через 2−3 недели) операторы начнут техническое переоснащение сетей. Для потребителей это означает определенные неудобства, направленные на усиление безопасности:
- Каждую терминальную точку оборудуют камерами наблюдения, осуществляющими идентификацию лица при проведении финансовых операций.
- Между отдельными транзакциями введут искусственные задержки, что исключит возможность проведения серии быстрых платежей подряд, которые являются характерным индикатором «дропперских» схем.
- Будут созданы единые лимиты для отправки денег и усилятся алгоритмы автоматического обнаружения подозрительных операций в режиме реального времени.
Ожидается, что общее видение стандартов безопасности позволит в целом оздоровить рынок терминальных услуг. Для компаний это возможность избежать дальнейших санкций и восстановить доверие государственных органов, а для честных потребителей — создание более безопасной системы платежей, хотя и более медленной.
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Комментарии - 6
Аби криптошелупонь не мутилася, не скуповувала картки в дурнів, не було б такої істерики.