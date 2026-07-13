Европа обновляет правила авиаперелетов: чего ждать пассажирам с 2027 года

По информации DW, Совет Европейского Союза официально одобрил масштабный пакет реформ, призванный существенно расширить права авиапассажиров. Эти изменения, уже получившие поддержку Европарламента, станут новым стандартом для всех вылетов из аэропортов стран ЕС, а также для рейсов в Европу, если их выполняют европейские авиакомпании.
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Хотя до внедрения новых правил в середине 2027 года остается время, авиаперевозчики уже сейчас готовятся к полной перестройке своей клиентской политики.
Новые стандарты комфорта и прозрачности
Главная цель реформы — искоренить скрытые комиссии и устранить бюрократические препятствия, с которыми пассажиры часто сталкивались при покупке билетов или регистрации. Теперь правила бронирования становятся максимально прозрачными и лояльными к путешественникам:
- Дети до 14 лет могут сидеть рядом с родителями без доплаты за выбор места. Это же правило касается беременных женщин и лиц с ограниченной мобильностью, имеющих право на бесплатное размещение рядом с сопровождающим.
- Авиакомпании обяжут бесплатно исправлять орфографические ошибки в именах пассажиров, а также бесплатно печатать посадочные талоны для тех, кто уже прошел онлайн-регистрацию.
- Платформы бронирования по умолчанию будут отражать тариф, включающий ручную кладь, чтобы пассажиры могли объективно сравнивать реальную стоимость билетов.
- В случае пропуска рейса «туда» по обратному билету, авиакомпания не будет иметь права аннулировать рейс «обратно» или налагать штрафные санкции.
- Пассажиры, которых принудительно пересадили в класс обслуживания ниже забронированного, будут автоматически получать денежное возмещение разницы стоимости.
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Что касается компенсаций за задержку или отмену рейсов, то общие принципы остаются неизменными. Авиакомпании по-прежнему не будут отвечать за срывы, вызванные непогодой, стихийными бедствиями, забастовками персонала аэропортов или агрессивным поведением самих пассажиров. Однако процедура защиты прав во время таких инцидентов станет значительно более четкой и быстрой.
В случае серьезных сбоев в графике реформ предусмотрены новые алгоритмы помощи:
- Компании обязаны предоставить пассажирам исчерпывающую информацию об их правах в письменной форме в течение 96 часов после окончания поездки.
- У пассажира девять месяцев на подачу заявления на компенсацию, а авиаперевозчик — всего 30 календарных дней, чтобы выплатить средства или обоснованно объяснить отказ.
- В случае ожидания пассажирам гарантируются легкие закуски через два часа, полноценное питание через три часа (и каждые пять часов), а также бесплатное проживание в отеле с трансфером, если задержка требует ночевки.
Эти реформы должны наконец положить конец хаосу, часто сопровождавшему туристические сезоны, и сделать авиаперевозки в Европе не только более быстрыми, но и значительно предсказуемыми для миллионов людей.
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Комментарии - 1
Оце сильно.
Бо багато знаю історій, коли людину не посадили на перший або другий рейс в довгому ланцюгу, а потім анулювали решту квитків.