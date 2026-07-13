Европа обновляет правила авиаперелетов: чего ждать пассажирам с 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 июля 2026, 13:59 Читати українською

Европа обновляет правила авиаперелетов: чего ждать пассажирам с 2027 года

По информации DW, Совет Европейского Союза официально одобрил масштабный пакет реформ, призванный существенно расширить права авиапассажиров. Эти изменения, уже получившие поддержку Европарламента, станут новым стандартом для всех вылетов из аэропортов стран ЕС, а также для рейсов в Европу, если их выполняют европейские авиакомпании.

По информации DW, Совет Европейского Союза официально одобрил масштабный пакет реформ, призванный существенно расширить права авиапассажиров.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Хотя до внедрения новых правил в середине 2027 года остается время, авиаперевозчики уже сейчас готовятся к полной перестройке своей клиентской политики.

Новые стандарты комфорта и прозрачности

Главная цель реформы — искоренить скрытые комиссии и устранить бюрократические препятствия, с которыми пассажиры часто сталкивались при покупке билетов или регистрации. Теперь правила бронирования становятся максимально прозрачными и лояльными к путешественникам:

  1. Дети до 14 лет могут сидеть рядом с родителями без доплаты за выбор места. Это же правило касается беременных женщин и лиц с ограниченной мобильностью, имеющих право на бесплатное размещение рядом с сопровождающим.
  2. Авиакомпании обяжут бесплатно исправлять орфографические ошибки в именах пассажиров, а также бесплатно печатать посадочные талоны для тех, кто уже прошел онлайн-регистрацию.
  3. Платформы бронирования по умолчанию будут отражать тариф, включающий ручную кладь, чтобы пассажиры могли объективно сравнивать реальную стоимость билетов.
  4. В случае пропуска рейса «туда» по обратному билету, авиакомпания не будет иметь права аннулировать рейс «обратно» или налагать штрафные санкции.
  5. Пассажиры, которых принудительно пересадили в класс обслуживания ниже забронированного, будут автоматически получать денежное возмещение разницы стоимости.

Читайте также: С конца 2026 года украинцы будут платить за въезд в ЕС

Что касается компенсаций за задержку или отмену рейсов, то общие принципы остаются неизменными. Авиакомпании по-прежнему не будут отвечать за срывы, вызванные непогодой, стихийными бедствиями, забастовками персонала аэропортов или агрессивным поведением самих пассажиров. Однако процедура защиты прав во время таких инцидентов станет значительно более четкой и быстрой.

В случае серьезных сбоев в графике реформ предусмотрены новые алгоритмы помощи:

  1. Компании обязаны предоставить пассажирам исчерпывающую информацию об их правах в письменной форме в течение 96 часов после окончания поездки.
  2. У пассажира девять месяцев на подачу заявления на компенсацию, а авиаперевозчик — всего 30 календарных дней, чтобы выплатить средства или обоснованно объяснить отказ.
  3. В случае ожидания пассажирам гарантируются легкие закуски через два часа, полноценное питание через три часа (и каждые пять часов), а также бесплатное проживание в отеле с трансфером, если задержка требует ночевки.

Эти реформы должны наконец положить конец хаосу, часто сопровождавшему туристические сезоны, и сделать авиаперевозки в Европе не только более быстрыми, но и значительно предсказуемыми для миллионов людей.

Читайте также: Авиакомпании предупреждают о коллапсе в аэропортах ЕС из-за новых правил биометрии

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 июля 2026, 16:52
#
У разі пропуску рейсу «туди» за зворотним квитком, авіакомпанія не матиме права анулювати рейс «назад» або накладати штрафні санкції.

Оце сильно.
Бо багато знаю історій, коли людину не посадили на перший або другий рейс в довгому ланцюгу, а потім анулювали решту квитків.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Iaroslava Kramarenko и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами