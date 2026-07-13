Европа обновляет правила авиаперелетов: чего ждать пассажирам с 2027 года

По информации DW , Совет Европейского Союза официально одобрил масштабный пакет реформ, призванный существенно расширить права авиапассажиров. Эти изменения, уже получившие поддержку Европарламента, станут новым стандартом для всех вылетов из аэропортов стран ЕС, а также для рейсов в Европу, если их выполняют европейские авиакомпании.

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Хотя до внедрения новых правил в середине 2027 года остается время, авиаперевозчики уже сейчас готовятся к полной перестройке своей клиентской политики.

Новые стандарты комфорта и прозрачности

Главная цель реформы — искоренить скрытые комиссии и устранить бюрократические препятствия, с которыми пассажиры часто сталкивались при покупке билетов или регистрации. Теперь правила бронирования становятся максимально прозрачными и лояльными к путешественникам:

Дети до 14 лет могут сидеть рядом с родителями без доплаты за выбор места. Это же правило касается беременных женщин и лиц с ограниченной мобильностью, имеющих право на бесплатное размещение рядом с сопровождающим. Авиакомпании обяжут бесплатно исправлять орфографические ошибки в именах пассажиров, а также бесплатно печатать посадочные талоны для тех, кто уже прошел онлайн-регистрацию. Платформы бронирования по умолчанию будут отражать тариф, включающий ручную кладь, чтобы пассажиры могли объективно сравнивать реальную стоимость билетов. В случае пропуска рейса «туда» по обратному билету, авиакомпания не будет иметь права аннулировать рейс «обратно» или налагать штрафные санкции. Пассажиры, которых принудительно пересадили в класс обслуживания ниже забронированного, будут автоматически получать денежное возмещение разницы стоимости.

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Что касается компенсаций за задержку или отмену рейсов, то общие принципы остаются неизменными. Авиакомпании по-прежнему не будут отвечать за срывы, вызванные непогодой, стихийными бедствиями, забастовками персонала аэропортов или агрессивным поведением самих пассажиров. Однако процедура защиты прав во время таких инцидентов станет значительно более четкой и быстрой.

В случае серьезных сбоев в графике реформ предусмотрены новые алгоритмы помощи:

Компании обязаны предоставить пассажирам исчерпывающую информацию об их правах в письменной форме в течение 96 часов после окончания поездки. У пассажира девять месяцев на подачу заявления на компенсацию, а авиаперевозчик — всего 30 календарных дней, чтобы выплатить средства или обоснованно объяснить отказ. В случае ожидания пассажирам гарантируются легкие закуски через два часа, полноценное питание через три часа (и каждые пять часов), а также бесплатное проживание в отеле с трансфером, если задержка требует ночевки.

Эти реформы должны наконец положить конец хаосу, часто сопровождавшему туристические сезоны, и сделать авиаперевозки в Европе не только более быстрыми, но и значительно предсказуемыми для миллионов людей.

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