21-й пакет санкций против россии не получил поддержки в ЕС

Страны Европейского Союза пока не достигли согласия по поводу широкого 21-го пакета санкций против россии, однако уже в понедельник могут принять решение о внесении в санкционный список еще 250 физических и юридических лиц. Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел стран блока в Брюсселе, пишет Reuters .

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На что согласен ЕС

«Мы надеемся, что согласуем внесение 250 человек и компаний в список. Это будет самое большое количество новых санкционных позиций, которое мы когда-либо утверждали», — сказала Каллас.

В то же время она отметила, что в рамках 21-го пакета санкций против россии остаются нерешенные вопросы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страны ЕС до сих пор не договорились о предложенном запрете на предоставление морских услуг россии и ужесточении ограничений на российский сжиженный природный газ.

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«Я хочу увидеть, действительно ли мы настроены серьезно. Мы не можем ставить экономические интересы выше интересов безопасности. Это очень опасная тенденция», — сказал Будрис журналистам.

В то же время, в ЕС продолжают обсуждать новые ограничения, которые должны усилить давление на российскую экономику из-за ее войны против Украины.