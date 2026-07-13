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13 июля 2026, 12:03 Читати українською

Почему в Украине не существует полноценного фондового рынка объяснил эксперт ЕБРР Александр Пивоварский (видео)

Украинский фондовый рынок для многих до сих пор считается чем-то недостижимым. Хотя первые капитальные инвестиции существовали в Украине еще десять лет назад, до полноценного функционирования ему еще далеко. О том, почему украинский бизнес до сих пор лишен возможности привлекать «длинные» деньги внутри страны и как это изменить, рассказал Александр Пивоварский, директор по развитию рынков капитала и финансовых рынков ЕБРР.

Украинский фондовый рынок для многих до сих пор считается чем-то недостижимым.

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По мнению эксперта, проблема отсутствия полноценного рынка капитала в Украине состоит в тех же причинах, что и слабый рост инвестиций в целом. Уровень инвестиций в ВВП Украины много лет оставался на отметке около 20%, тогда как для успешной развивающейся страны этот показатель должен быть вдвое выше.

«Развитым можно назвать такой рынок, где компания, основанная предпринимателем в этой стране, может финансироваться на всех стадиях развития внутри этого же рынка. Украина пока не на этом уровне — не была на нем и до войны», — отмечает Александр Пивоварский.

Главное препятствие — это не только отсутствие технических инструментов, но и отсутствие фундаментальных институтов. Финансовый сектор не может быть эффективным в среде, где нет доверия к судам и правоохранительной системе.

«Прежде всего, нужно, чтобы страна была привлекательной для инвестиций, независимо от их источника. И мы снова возвращаемся в институты, качество и независимость судей, доверие в обществе и между участниками финансового сектора», — подчеркивает эксперт ЕБРР.

Конечно, речь идет исключительно о прозрачных и легальных капиталах, ведь качественные институции и верховенство права являются залогом того, что на рынок попадают только честные средства.

Путь к перезагрузке: от локальных проблем до европейской интеграции

Чтобы сдвинуть ситуацию с места Украине недостаточно просто создать законодательную базу. Важно сформировать базу внутренних инвесторов, как это сделали Швеция или страны Балтии. Без внутреннего спроса на ценные бумаги иностранные инвесторы не спешат заходить на рынок, ведь им важно видеть ликвидность и возможность выхода из активов.

Александр Пивоварский считает, что вместо попыток с нуля выстроить собственную биржевую инфраструктуру, в прошлом уже демонстрировавшую проблемы с управлением, целесообразно рассмотреть вариант привлечения крупной международной биржи. Это позволило бы обеспечить техническое качество торгов и интегрировать Украину в европейское финансовое пространство.

Еще одним драйвером рынка может стать приватизация миноритарных пакетов крупных государственных компаний. Модель, которую успешно реализовали Румыния и Узбекистан — создание фонда из миноритарных долей госпредприятий с последующим выходом на IPO — является механизмом, который может оживить движение частного капитала в Украине после стабилизации ситуации безопасности.

Фондовый рынок — это действенный инструмент, превращающий сбережения граждан в ресурс для развития страны. И именно к этому должна стремиться Украина в процессе обновления.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
13 июля 2026, 12:56
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Не може бути ефективним у середовищі, де відсутня довіра до судів та правоохоронної системи. — в принципі це одне речення все пояснює, цього більш ніж достатньо.
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