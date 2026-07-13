Экономический стресс-тест: почему к 1 сентября бизнес потеряет почти 100 000 забронированных

Украинский бизнес готовится к масштабному пересмотру правил игры: до 1 сентября 2026 все предприятия без исключения должны пройти процедуру подтверждения статуса «критически важных» для экономики. Правительственная реформа, подробно анализируемая экспертами Forbes , — это жесткий фильтр, который заставит компании либо выйти из тени, либо попрощаться с возможностью бронировать работников. Автоматической пролонгации старых статусов не будет.

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Новые фильтры: деньги, квоты и налоги

Правительство настроено максимально отсеять компании, использовавшие статус «критичности» формально. Новые требования создают барьер, преодолеть который могут только финансово стабильные и прозрачные структуры.

Аналитики выделяют три главных точки контроля, которые станут критическими во время аудита до 1 сентября:

Зарплатный порог. Средняя зарплата на предприятии должна быть не ниже 25 941 грн (или 21 618 грн для прифронтовых регионов). Для секторов с большим количеством персонала это означает миллионные дополнительные расходы, которые невозможно покрыть в условиях кризиса. Запрет «двух зайцев». Ранее компании манипулировали квотами, оформляя одного специалиста на нескольких юрлицах в качестве совместителя. Теперь этот механизм заблокирован: один работник — одна квота. Нулевая налоговая терпимость. Наличие даже минимального налогового долга становится стоп-фактором для продления статуса вне зависимости от реальных успехов бизнеса.

Более подробно о новых условиях бронирования мы писали в статье «В Украине снова изменяют правила бронирования работников. Что будет с зарплатами и отсрочками».

Кто оказался под величайшим ударом

Сложнее всего доказать свою критичность будет трем секторам, которые традиционно имели специфические модели управления персоналом.

ИТ-стартапы, привыкшие работать с гиг-контракторами или ФЛПами, оказались в ловушке: статус «критичности» требует перевода штата на трудовые договоры с высокими «белыми» зарплатами, что для многих стартапов является финансово неподъемным. Агросектор, зависящий от сезонности доходов, физически не может поддерживать высокий средний уровень зарплат в течение всех 12 месяцев года, что создает риск потери статуса в «низкий» сезон. Тяжелая промышленность и металлургия в свою очередь страдают от масштаба: при тысячах работников обеспечить высокую среднюю зарплату для каждого почти невозможно в условиях энергетического и логистического кризиса.

Фактически государство проводит принудительную «белую» трансформацию экономики. Месседж правительства читается однозначно: либо вы платите высокие зарплаты и налоги, демонстрируя полную прозрачность, либо вы не важны для экономики во время войны.

Компании, не успевшие адаптировать свои финансовые модели к новым критериям, рискуют потерять бронь для ключевых специалистов уже с первого дня осени. Времени на эксперименты не осталось, так что бизнес должен провести аудит своих показателей немедленно, не дожидаясь последнего дня лета.

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