Украинский бизнес готовится к масштабному пересмотру правил игры: до 1 сентября 2026 все предприятия без исключения должны пройти процедуру подтверждения статуса «критически важных» для экономики. Правительственная реформа, подробно анализируемая экспертами Forbes, — это жесткий фильтр, который заставит компании либо выйти из тени, либо попрощаться с возможностью бронировать работников. Автоматической пролонгации старых статусов не будет.
Экономический стресс-тест: почему к 1 сентября бизнес потеряет почти 100 000 забронированных
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Новые фильтры: деньги, квоты и налоги
Правительство настроено максимально отсеять компании, использовавшие статус «критичности» формально. Новые требования создают барьер, преодолеть который могут только финансово стабильные и прозрачные структуры.
Аналитики выделяют три главных точки контроля, которые станут критическими во время аудита до 1 сентября:
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Зарплатный порог. Средняя зарплата на предприятии должна быть не ниже 25 941 грн (или 21 618 грн для прифронтовых регионов). Для секторов с большим количеством персонала это означает миллионные дополнительные расходы, которые невозможно покрыть в условиях кризиса.
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Запрет «двух зайцев». Ранее компании манипулировали квотами, оформляя одного специалиста на нескольких юрлицах в качестве совместителя. Теперь этот механизм заблокирован: один работник — одна квота.
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Нулевая налоговая терпимость. Наличие даже минимального налогового долга становится стоп-фактором для продления статуса вне зависимости от реальных успехов бизнеса.
Более подробно о новых условиях бронирования мы писали в статье «В Украине снова изменяют правила бронирования работников. Что будет с зарплатами и отсрочками».
Кто оказался под величайшим ударом
Сложнее всего доказать свою критичность будет трем секторам, которые традиционно имели специфические модели управления персоналом.
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ИТ-стартапы, привыкшие работать с гиг-контракторами или ФЛПами, оказались в ловушке: статус «критичности» требует перевода штата на трудовые договоры с высокими «белыми» зарплатами, что для многих стартапов является финансово неподъемным.
- Агросектор, зависящий от сезонности доходов, физически не может поддерживать высокий средний уровень зарплат в течение всех 12 месяцев года, что создает риск потери статуса в «низкий» сезон.
- Тяжелая промышленность и металлургия в свою очередь страдают от масштаба: при тысячах работников обеспечить высокую среднюю зарплату для каждого почти невозможно в условиях энергетического и логистического кризиса.
Фактически государство проводит принудительную «белую» трансформацию экономики. Месседж правительства читается однозначно: либо вы платите высокие зарплаты и налоги, демонстрируя полную прозрачность, либо вы не важны для экономики во время войны.
Компании, не успевшие адаптировать свои финансовые модели к новым критериям, рискуют потерять бронь для ключевых специалистов уже с первого дня осени. Времени на эксперименты не осталось, так что бизнес должен провести аудит своих показателей немедленно, не дожидаясь последнего дня лета.
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Комментарии - 10
Фактично держава проводить класові чистки і три сектори економіки зазнають сильнішого кадрового голоду ніж вже є сьогодні. До держави (влади) ніяк не дійде, що якщо тупо підняти вимоги і податки — то надходження до бюджету не збільшаться. Тому якби є країни де багатії осідають і платять податки, а є країни з яких ці багатії поїхали, бо коли там влада теж думала що вони самі «вумні» і просто піднявши податок, багатші люди наповнюватимуть бюджет, але виявилось, що такими діями вони просто досягли зворотнього процесу.
Ще питання, якщо працівник знає що його не забронюють, який сенс для такого працівника працювати в білу тоді? пенсії? я вас прошу, ніхто не знає що з країною буде, а люди не знають як житимуть до цієї патужної пенсії в сто доларів. Ну і якби на цьому всі патужні «гарантії» закінчились, бо лікарняні часто не оформлюються, а відпустки фактично за домовленістю, якщо ти важливий працівник, то тобі в будь-якому випадку ставлять умови коли ти можеш, а коли ти не можеш піти у відпустку, тож в більшості працівників просто зникне мотивація працювати в білу, отримуючи готівку на руки жодному банку не потрібно нічого пояснювати, а так як рабів тримають в концтаборі, то оплати картою не є тією умовою, заради якої варто працювати в білу.
Все это звучит как какой-то страшный сон, согласно закона про мобилизацию первыми идут военные формирования — потому что это их работа, затем госсектор — как один из бесполезных, затем рабочий класс — который всех кормит. 90% полицейских даже не знают о существовании статьи 24.2 по которой они уже все должны быть на нуле.
К тому же как я понимаю 32.2 может применятся только если «эти смелые парни» которые к нам подходят есть частью группы оповещения подписанной РДА + ТЦКшники дожны иметь право работать в конкретном районе и иметь право на раздачу повесток — в противоположном случае они все идут на х…
А тут еще и бизнес должен что-то доказывать, вопрос один где эти 73% …ов, которые привели это сброд?
Тому в нашій патужній украхнській народно депутатській республіці діють не закони і демократія, а право того хто має більше грошей, зв`язків або посаду при владі, ну або автомат чи більшу кількість людей
А для чого ти ДСНСників та медиків приплітаєш до поліцаїв? ДСНС та медики мають військові звання і навички користування зброєю?
А цю казку про «будуть бєзпарядкі» залиш в 2022 році, вся країна вже бачила як поліцаї в Києві тікали від діда з карабіном, поки звичайний двірник закрив собою дитину, поки поліцаї патужно втікали, ой, тобто «забезпечували правопорядок».
Теж саме може не жартувати щодо тцкунів, які оце любили раніше «якщо не ми, то тут будуть буряти», якби тцкуни і є ті ж самі буряти тільки з українськими паспортами.
Тому яка різниця, що є поліцаї котрі втікають від бандитів, чи ці ж поліцаї на фронті?
Якій пастці? IT звикло мінімізувати доходи через схематоз з ФОПами, причому цей схематоз і пішов, на скільки я пам’ятаю, в першу чергу з IT.
Я пам’ятаю, коли IT працювало в чорну, зарплати платили в конвертах, потім почали всіх переводити на схему ФОП. Це створило величезну проблему із плином часу, оскільки самі працівники вже не хотіли працювати в чисту (пенсія у 20 річного сіньора не скоро, а красиво жити треба зараз). Тепер коли ринку праці в IT сфері повна *** (не тільки через війну), колишні сіньори вже не такі вибагливі. Знаю людей які із ЗП в 5k$ на місяць зараз з радістю йдуть на 1.5k. Деякі сидять в дома побільше року без роботи. Тому не треба тут про якісь там пастки з оплатами. Вартість працівників просіла в рази.
потужной шпане треба гроши и люди