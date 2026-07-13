Нефть подорожала на 4% после новых ударов США и Ирана: Ормузский пролив снова перекрыт

Цены на нефть резко выросли 13 июля после очередного витка военной эскалации между США и Ираном. Толчком стали удары выходного дня и противоречие между Вашингтоном и Тегераном по поводу состояния Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters .

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В воскресенье американские вооруженные силы нанесли новую волну ударам по Ирану, поразив десятки целей в нескольких локациях. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил об атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне.

Позиции сторон по проливу разошлись. Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческого судоходства. Иран же объявил о ее закрытии после того, как одно из судов прошло несанкционированным маршрутом и было атаковано. Данные трекера судов Kpler подтвердили: в воскресенье через пролив прошли только шесть судов — самый низкий показатель за пять недель.

В результате Brent поднялась на 4,08% до $79,11 за баррель, WTI — на 4,11% до $74,36.

Ситуация ставит под вопрос будущее временного соглашения между США и Ираном, подписанного в прошлом месяце. Документ должен был открыть пролив и завершить войну после 60 дней переговоров.

Что показывает статистика нефтяного рынка:

к началу войны в конце февраля через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

после подписания соглашения глобальное производство нефти в июне выросло на 4,1 млн баррелей в сутки, а цены упали почти на 5%

но оно остается на 9,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня, по данным МЭА

Аналитики оценивают ситуацию сдержанно. «Надежды на относительно скорейшее решение последних столкновений могут оказаться бесполезными после эскалации выходного дня», — отметили аналитики ANZ.

Аналитик IG Тони Сикамор считает, что умеренный рост цен свидетельствует: рынок расценивает текущую вспышку как обострение в рамках хрупкого перемирия, а не как полный его развал. «Насколько эта оценка точная — покажет время», — добавил он.

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