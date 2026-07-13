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13 июля 2026, 9:10 Читати українською

Скандал вокруг новой банкноты 2000 грн: НБУ упрекнули за шрифт

После презентации новой банкноты номиналом в 2000 грн Нацбанк снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта. Об этом заявил дизайнер Богдан Гдаль, который еще в 2019 году вместе со шрифтовым дизайнером Андреем Шевченко поднимал аналогичный вопрос после выпуска банкноты в 1000 грн.

После презентации новой банкноты номиналом в 2000 грн Нацбанк снова обвинили в использовании нелицензионного шрифта.

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По словам Гдаля, на новой купюре снова использован шрифт Bickham Script с неофициальной кириллической адаптацией, которую он называет пиратской.

Дизайнер утверждает, что речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман, тогда как официальная кириллическая версия Bickham Script от Adobe появилась только в 2016 году.

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Гдаль напомнил, что после аналогичных замечаний по банкноте номиналом 1000 грн в 2019 году Национальный банк публично комментировал ситуацию и обещал провести конкурс на дизайн банкнот, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

«Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации о вероятном использовании нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка», — объясняли тогда в НБУ.

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По мнению дизайнера, семь лет спустя проблема осталась нерешенной. В своей публикации он также сослался на проведенное в 2019 году исследование, в ходе которого авторы обращались к представителям Adobe.

Тогда в компании сообщили, что до 2016 года официальной кириллической версии Bickham Script не существовало, а лицензия не позволяет посторонним изменять или распространять шрифт в модифицированном виде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+45
JWT
JWT
13 июля 2026, 10:33
#
Класика жанру. Чіясь доця дизайнер просто на пари по авторському праву не ходила. Вона ж малює, а не оце от все
+
0
Pumbovik
Pumbovik
13 июля 2026, 12:11
#
Я думаю давно лицензия куплена на этот шрифт только старый хайп подымают
+
0
vPrirech
vPrirech
13 июля 2026, 12:21
#
Я гадаю що це не про шрифт, а про тупість людей які очолюють госапарат.

Як то кажуть за що би вони не бралися — то завжди отримують на виході гів…о, а яйщо беруться одразу за гів…о то просто витрачатья менше часу.
+
0
BigBend
BigBend
13 июля 2026, 12:27
#
А в чому тут гівно? Куплений шрифт чи ні - що змінює для українців?
+
0
vPrirech
vPrirech
13 июля 2026, 13:56
#
Гівно в тому що хлопці не задтні зробити щось так як це треба. Завжди вилазить якийсь косяк. В моємо розумінні - це все результат посад які не відповідають рівю людей які їх займають. Починаючи від виконавців і закінчуючи менеджерами. Не більше.
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