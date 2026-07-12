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12 июля 2026, 12:25 Читати українською

Польша и Украина возобновили переговоры по передаче МиГ-29

Украина и Польша снова активизировали диалог по передаче истребителей МиГ-29. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш во время интервью для Polsat News заявил о некотором прогрессе в переговорах. По его словам, после периода охлаждения отношений, украинская сторона вернулась к конструктивному обсуждению, и сейчас положительных сигналов относительно успешной передачи авиации гораздо больше, чем было еще несколько дней назад.

Украина и Польша снова активизировали диалог по передаче истребителей МиГ-29.

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Перспективы модернизации и условия партнерства

Напомним, что еще в январе 2026 года стороны анонсировали соглашение, согласно которому Польша должна была передать Украине девять советских МиГов в обмен на украинские беспилотные технологии. Однако в конце июня Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Киев якобы отказался делиться дроновыми наработками, из-за чего Варшава вынуждена была остановить подготовку самолетов.

Польша планировала выводить эти машины из эксплуатации, и встал вопрос, будут ли они переданы Украине или просто пойдут на утилизацию.

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Сегодня стороны снова ищут пути к решению технических вопросов. В частности, обсуждается состояние самолетов, имеющих значительный срок эксплуатации. Косиняк-Камыш заверил, что Варшава готова помочь с обновлением техники, но не за свой счет.

«Мы открыты для обсуждения: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем здесь, безусловно, помочь. Но расходы в этом случае должны покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Варшава стремится вернуться к стратегическому партнерству, основанному на доверии и реальных действиях. Несмотря на недавние споры вокруг оборонных проектов, министр отметил важность двустороннего понимания.

Польша готовится постепенно заменить парк МиГ-29 современными западными образцами, поэтому вопрос передачи техники остается открытым для Вооруженных Сил Украины. Каждый истребитель сегодня остается критически важным для безопасности украинского неба, а украинские дроновые технологии крайне важны для Польши. Поэтому успешное завершение этих переговоров является приоритетом обоих государств.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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P93
P93
12 июля 2026, 13:05
#
Гробалісти-ж2-хабад катають на гойдалках
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