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12 июля 2026, 13:32 Читати українською

Ethereum Foundation проводит масштабную реорганизацию и сокращение персонала

После пяти лет непрерывной работы команда Protocol Support в Ethereum Foundation официально уходит в историю. Это часть большой реорганизации, которая охватила весь фонд. Вместе с расформированием этой команды фонд недавно сократил 54 позиции разработчиков, пытаясь сделать свою структуру более легкой и эффективной. Об этом сообщает сайт Blockonomi .

После пяти лет непрерывной работы команда Protocol Support в Ethereum Foundation официально уходит в историю.

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Вместо бывших централизованных единиц фонд переходит на модель узкоспециализированных дивизионов: Protocol, Access, User, Community и Institutional. Функции, ранее выполняемые командой Protocol Support, теперь рассеяны между этими новыми подразделениями. Хотя фонд уверяет, что работа будет продолжаться, единого центра управления обновлениями сети больше не существует.

Чем запомнится Protocol Support

Эта команда была подлинным «клеем» для экосистемы Ethereum. Ее специалисты выступали посредниками между исследователями, разработчиками клиентов и инфраструктурными операторами. Без их координации Ethereum был бы гораздо более хаотичным местом.

К перечню их главных достижений можно отнести:

  • Команда была дирижером ключевых переходов сети, включая историческое обновление The Merge, а также внедрение Dencun и Pectra .

  • Организация конференций All Core Developers, где обсуждались и утверждались важные технические изменения.

  • Создание Ethereum Protocol Fellowship — программы, воспитавшие новое поколение ключевых разработчиков протокола.

  • Разработка и сопровождение Forkcast — системы, которая стала единственным справочным ресурсом для отслеживания статуса обновлений сети и графиков активации на сетях.

Для многих участников общества это решение стало неожиданностью. Ключевые фигуры, такие как глава подразделения Уильям Моррис, покидают фонд, в то время как другие работники распределяются по новым отделам.

Несмотря на то, что Ethereum Foundation обещает не терять темпа в развитии сети, закрытие такого централизованного хаба знаменует конец целой эры в истории Ethereum. Теперь ответственность за техническое здоровье сети размыта между новыми структурами, и сообществу придется привыкать к обновленному операционному плану.

Читайте на также: Виталик Бутерин анонсировал масштабную перестройку Ethereum: важные элементы протокола будут заменены

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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