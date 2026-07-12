Отдых в Европе: где дешевле летом 2026

Планирование летнего отпуска в 2026 году требует не только хорошего настроения, но и трезвого экономического расчета. Цены на еду, отели и развлечения в Европе существенно отличаются в зависимости от того, куда именно вы покупаете билет. Анализ данных Euro News показывает, что найти бюджетный вариант вполне реально, если знать, на какие страны следует обратить внимание, а какие лучше оставить для путешествий с «мощным» бюджетом.

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За основу аналитики взят индекс расходов на потребление (HFCE), который учитывает более 2000 товаров и услуг, наиболее часто покупаемых туристами. Если взять средний показатель по Евросоюзу за 100 единиц, то картина смотрится достаточно контрастно.

Лучшие цены для гастро-отдыха

Традиционно наиболее привлекательными для экономных путешественников остаются страны, где стоимость «корзины туриста» существенно ниже среднеевропейской. Абсолютным лидером по доступности пищи и алкоголя остается Турция, где цены почти на 40% ниже, чем в среднем по ЕС.

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Если вы планируете отпуск с акцентом на бюджет, вот как выглядит рейтинг семи популярных направлений по стоимости товаров и услуг (относительно 100 евро в среднем по ЕС):

Турция: 59,6 евро

Хорватия: 78,4 евро

Португалия: 86,6 евро

Греция: 87,4 евро

Испания: 91,6 евро

Италия: 97,1 евро

Франция: 100,3 евро

Как видим, Франция — единственная страна в этом списке, где расходы превышают среднеевропейский показатель, в то время как Турция и Хорватия предлагают наиболее привлекательные условия для кошелька.

Рестораны и отели: где тратить меньше

Отдельное внимание следует уделить сегменту HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе), ведь именно на них приходится львиная доля отпускных расходов. Если вы хотите наслаждаться ужином в ресторане без стресса для бюджета, разница в стоимости становится еще более ощутимой. Цены на отдых в популярных туристических локациях также показывают интересную динамику:

Португалия: 73,6% от среднего показателя по ЕС (выгодные условия для питания и жилья).

Турция: 78,3% среднего показателя.

Испания: 85,4% среднего показателя.

Греция: 86,1 % от среднего показателя.

Хорватия: 89,6% среднего показателя.

Италия: 110,8% среднего показателя.

Франция: 116 % от среднего показателя.

Эти цифры не являются фиксированной ценой вашего отпуска, ведь стоимость отеля в Париже или Риме может быть в разы выше средней по стране. Однако они дают ясное понимание общего ценового фона. Если вы хотите сэкономить на гостиницах и обедах, Португалия и Турция остаются вне конкуренции. В то же время, Италия и Франция требуют значительно больших вложений, поэтому отдых там автоматически становится дороже.

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