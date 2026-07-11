PKP Intercity планирует запустить ежедневный поезд Киев-Варшава: детали маршрута

Как сообщает Warszawa.naszemiasto.pl , польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity подал заявку на запуск ежедневного международного сообщения между Варшавой и Киевом с 13 декабря 2026 года. Заявку рассматривает Управление железнодорожного транспорта Польши, поэтому окончательного решения еще нет.

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Маршрут пройдет через Варшаву Центральную, Варшаву Восточную, Люблин, Хелм и пограничный пункт Дорогуск. Если заявку одобрят, поезд будет курсировать ежедневно с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года.

Расписание и особенности маршрута

В направлении Киева:

отправление из Варшавы Закат в 18:46

прибытие в Дорогуск в 22:00

отправление от границы в 23:10

конечная станция — Киев Пассажирский

В обратном направлении:

прибытие в Дорогусское в 4:40, отправление в 6:00

Хелм в 6:18, Люблин в 7:18

Варшава Восточная в 8:56, Варшава Центральная в 9:05

прибытие в Варшаву Закат в 9:14

Важная деталь: в пределах Польши поезд не будет выполнять внутренние перевозки. В направлении Киева на польских станциях разрешается только посадка, в обратном — только высадка. Билеты будут продаваться исключительно для международных поездок.

сколько может занять времени утверждения заявки

После подачи заявки началась предусмотренная законодательством процедура. Заинтересованные стороны имеют месяц с момента публикации сообщения для подачи заявлений о проведении теста экономического равновесия. Это особый европейский алгоритм, который проверяет, не нанесет ли новый маршрут ущерб существующим перевозчикам. Только после этого регулятор примет окончательное решение.

Если маршрут запустят, он станет удобным вариантом для пассажиров, желающих добраться между двумя столицами без пересадок, особенно с учетом вечернего отправления из Варшавы и утреннего прибытия обратного рейса.

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