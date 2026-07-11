Премьер Малайзии клонирует себя в искусственном интеллекте: аватар будет продавать госуслуги и агитировать за действующую власть

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим готовится запустить ИИ-версию самого себя. Аватар PMX AI (сокращение от «десятый премьер-министр») уже обучен на речах и текстах Анвара, говорит его голосом, говорит на английском и малайском языках, включая региональные диалекты и сленг, даже шутит, как его прототип. По информации The Next Web , запуск может состояться уже в ближайшие дни.

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Аватар построила малайзийская компания Zetrix AI BHD. Она регулярно подпитывает модель новыми высказываниями премьера, чтобы сходство оставалось актуальным почти в реальном времени. «ИИ полностью трансформирует управление и политику», — заявил руководитель компании TS Wong.

Не только говорит, но еще и действует

Большинство политиков уже успели разместить ИИ-ролики с собой. Но PMX AI задуман как полноценный ШИ-агент. Это означает, что аватар получает запрос, самостоятельно разбивает его на шаги и выполняет без постоянного наблюдения за человеком.

На практике это выглядит как цифровой госслужащий, который не идет на обед и не опаздывает на работу.

Аватар Анвара Ибрагима способен:

провести гражданина через процедуру обновления водительского удостоверения;

отправить платежную ссылку и подтвердить транзакцию;

посоветовать курсы повышения квалификации студентам;

сориентировать человека в программах занятости.

В трейлере к запуску Анвар появляется поочередно как астронавт, супергерой в плаще и персонаж, очень похожий на Нео из «Матрицы».

«Это цифровое продление меня самого. Всегда готовы слушать, помогать и служить людям», — говорит голос Премьер-министра в ролике.

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Удобство или предвыборный трюк

Выборы в Малайзии должны пройти в начале 2028 года. Аватар, который никогда не спит, никогда не говорит ничего лишнего и всегда остается на связи, — идеальный инструмент для работы с молодыми избирателями, которых нужно убедить, что премьер-министр это прогрессивный и демократичный человек.

Малайзия не первая:

Владимир Зеленский использовал ИИ-версию себя для обращений на разных языках; Нарендра Моди — чтобы говорить с аудиториями на разных языках Индии; Ли Дже Миюн (президент Южной Кореи) во время избирательной кампании запустил аватар, отвечавший на вопросы избирателей.

Но Малайзия пошла дальше: ее аватар премьер-министра может даже оформлять платежи и считать налоги.

Именно здесь и возникает неловкий вопрос: что дальше?

Малайзия пока делает ставку на то, что избиратели воспримут PMX AI в качестве удобного сервиса, а не в качестве предвыборной технологии. Но если избиратели придут к выводу, что ИИ-агент гораздо эффективнее и гуманнее, чем живой человек?

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