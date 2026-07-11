Украина обновит дорожную инфраструктуру на $1,2 млрд: ключевые приоритеты

Украина формирует портфель инвестиционных проектов в дорожной инфраструктуре Общий потенциал инвестиций только в трех ключевых дорожных проектах превышает $1,2 млрд. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

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Приоритеты охватывают несколько направлений. Во-первых, обновление 196 километров дорог от Львова до пунктов пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини, а также 128 километров маршрута Ягодин — Ковель — Луцк.

Эти коридоры обеспечивают выход на польскую границу, поэтому являются ключевыми для украинского экспорта.

Во-вторых, проектом предусмотрено строительство нового северного обхода Львова протяженностью 23,2 километра, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города. Это должно существенно разгрузить городские дороги и ускорить прохождение грузовых маршрутов.

В портфель также включены:

строительство 10 современных сервисных зон на международных дорогах

установка 35 автоматизированных взвешивающих комплексов (WIM) в 11 областях

Системы WIM будут защищать дороги от разрушения перегруженным транспортом, обеспечивать честные условия для перевозчиков и усиливать логистические коридоры.

Все проекты направлены на привлечение частного капитала через механизмы публично-частного партнерства. Кулеба подчеркнул, что Украина уже сформировала законодательную базу по прозрачным правилам сотрудничества с инвесторами. Портфель открыт для международного капитала, заинтересованного в развитии транспортной инфраструктуры страны.

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