ЕС требует изменить алгоритмы Instagram и Facebook: бесконечная лента включает в мозгу «режим автопилота»

По информации Politico , Еврокомиссия официально потребовала от Meta изменить дизайн ее соцсетей. В противном случае компании грозит штраф в размере до 6% годового дохода. Основанием стали предварительные выводы по Закону о цифровых услугах (DSA): регулятор установил, что платформы сознательно проецировали функции, формирующие зависимость у пользователей, в частности у детей и подростков.

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Какой именно закон нарушила Meta

Еврокомиссия установила, что Meta не провела надлежащую оценку рисков, связанных с алгоритмами и функциями, толкающими пользователя к бесконечному потреблению контента. В частности, речь идет об автовоспроизведении видео, бесконечной прокрутке ленты и алгоритме рекомендаций, настроенном на максимизацию вовлеченности.

По заключению Комиссии, эти функции «питают желание пользователя продолжать прокрутку и переводят мозг в режим автопилота, формируя нездоровые привычки и компульсивное использование».

Отдельной претензией явилась неэффективность имеющихся инструментов. Средства управления временем экрана слишком легко игнорировать — они не приводят к реальному уменьшению времени использования. Родительский контроль, в свою очередь, требует от родителей технической грамотности и значительных усилий по настройке.

Комиссия требует от Meta:

отключить автовоспроизведение и бесконечную прокрутку в настройках по умолчанию;

ввести эффективные перерывы между сессиями;

перенастроить алгоритм рекомендаций.

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Реакция Meta и контекст дела

Компания отвергла обвинения. Представитель Meta Бен Уолтерс подчеркнул, что предварительные выводы не учитывают существенных шагов, которые компания уже сделала для защиты подростков, и сослался на Teen Accounts — специальные аккаунты для несовершеннолетних, запущенные Instagram в 2024 году.

Еврокомиссия этот аргумент отклонила: такие аккаунты легко обойти и они не обеспечивают достаточной защиты.

ЕС расследует деятельность Meta по DSA с мая 2024 года. Это уже третий набор предварительных выводов против компании: ранее Комиссия обвиняла Meta в недостаточной защите подростков и непрозрачности для внешних исследователей. В феврале подобные выводы по зависимому дизайну были выдвинуты против TikTok.

Теперь Meta имеет право ознакомиться с доказательствами и подготовить официальную защиту. Если Комиссия подтвердит нарушение DSA, компании грозят большие штрафы.

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