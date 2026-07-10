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10 июля 2026, 13:22 Читати українською

В Украине вводят банкноту 2 000 грн: дата и дизайн

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года введет в обращение новую банкноту высшего номинала — 2 000 грн. На лицевой стороне купюры изображен украинский поэт, диссидент и шестидесятник Василий Стус. Об этом во время брифинга 10 июля сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает пресс-служба НБУ.

В Украине вводят банкноту 2 000 грн: дата и дизайн
Фото: Андрей Пышный с новой банкнотой

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По его словам, дата введения нового номинала приурочена ко Дню памяти Василия Стуса.

Как выглядит новая банкнота

За дизайном новая банкнота следует модифицированным банкнотам гривны образца 2014−2019 годов. По размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75×166 мм. Основной цвет — синий.

Также новая купюра содержит более 20 современных элементов защиты от подделки:

  • обновленная «оконная» защитная лента — частично введенная в толщу бумаги полимерная лента в сине-желтой цветовой гамме, имеющая ярко выраженный комбинированный оптически-сменный эффект, проявляющийся при изменении угла наклона банкноты;
  • оптически-сменный элемент SPARK, обладающий кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные цветовые переходы — от пурпурного до золотисто-зеленого.

«Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная „оконная“ защитная лента AnimaTM Colour — полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. Во время изменения угла наклона банкноты на ней наблюдается эффект движения и изменение изображения. презентовано производителем только в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже реализовали его на новой банкноте», — рассказал Пышный.

На лицевой стороне размещен портрет Василия Стуса и его подпись. Также указан номинал «2000» с символом гривны, а слово «ДВЕ ТЫСЯЧИ» нанесено вертикально вдоль правого края банкноты. Кроме того, купюра содержит государственный герб, серийный номер и другие защитные элементы.

По словам Пышного, дизайн украинской гривны отражает историческую тяготу украинской государственности и культуры, а фигура Стуса логически завершает этот хронологический ряд.

Глава НБУ также рассказал, что окончательное решение повлияло и на результаты детского конкурса, организованного Музеем денег. Во время него шесть участников независимо друг от друга изобразили именно Василия Стуса на эскизах новой банкноты.

Зачем НБУ вводит новый номинал

В Нацбанке объяснили, что появление банкноты номиналом 2 000 грн связано с ростом объемов наличных денег в обращении и необходимостью оптимизировать его транспортировку, хранение и обработку.

По словам Пышного, в 2025 году НБУ перевез сотни тонн банкнот номиналами 200, 500 и 1000 грн. Введение нового номинала позволит вдвое сократить расходы на логистику при замещении банкнот в 1 000 грн, в четыре раза — для купюр в 500 грн и в десять раз — для банкнот номиналом 200 грн.

Кроме того, это должно уменьшить расходы государства на обслуживание наличного обращения и сделать более крупные суммы наличности более удобными.

Почему возникла потребность в банкноте 2 000 грн

В НБУ отметили, что по состоянию на 1 июля 2026 года доля банкнот номиналом 1 000 грн достигла 55% всех банкнот в обращении — того же уровня, который в 2019 году стал основанием для введения купюры в 1 000 грн.

Также за последние семь лет средняя зарплата в Украине выросла примерно в три раза — до 30 961 грн, а объем наличных денег в обращении увеличился с около 390 млрд грн до более 970 млрд грн.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что, несмотря на стремительный рост безналичных расчетов, наличность остается важной во время войны, особенно на прифронтовых территориях и в кризисных ситуациях, когда могут возникать перебои с электроснабжением или связью.

Напомним

Национальный банк представил банкноту в 1 000 гривен 25 октября 2019 года. Тогда регулятор аргументировал это решение необходимостью упростить расчеты для бизнеса и населения, а также снизить затраты на логистику и изготовление наличных денег. Основным драйвером изменений тогда называли рост доходов граждан.

За последние шесть лет покупательная способность гривны изменилась:

  • Курс валют: В 2019 году доллар торговался на уровне около 23 гривен, в то время как сейчас его стоимость достигла 42 гривен.
  • Инфляция: Цены на товары и услуги выросли более чем вдвое.
  • Мелкие деньги Монеты и мелкие купюры фактически утратили свою актуальность в повседневных расходах.

Ранее Дмитрий Алексеенко, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) предполагал, что в Украине могут появиться номиналы банкнот 2 000 и 5 000 гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
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10 июля 2026, 13:37
#
Маршрутчики будуть в захваті
+
+110
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
10 июля 2026, 13:38
#
Коли на купюрах почнуть друкувати крутих українських науковців? Пулюй, Остроградський, Кондратюк, Корольов?
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
10 июля 2026, 15:00
#
…ківа, ківалов!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
10 июля 2026, 14:11
#
Давно пора.
+
0
Dobivatel
Dobivatel
10 июля 2026, 15:05
#
Підвищують привабливості національної валюти при дачі хабарів.
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