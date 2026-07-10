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10 июля 2026, 12:32 Читати українською

Цены на подержанные электрокары быстро растут в США.

Мир снова лихорадит из-за событий на Ближнем Востоке. Война в Иране мгновенно подбросила цены на нефть, а вместе с ними ценники на американских заправках. Водители начали массово пересаживаться на электротягу. Однако очереди выстроились не в салоны за новенькими авто, а на аукционы подержанных электромобилей. Об этом сообщает сайт CNBC .

Мир снова лихорадит из-за событий на Ближнем Востоке.

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Подержанные «электрички» стали настолько дефицитными, что их стоимость начала стремительно расти вопреки общим рыночным тенденциям.

Рынок б/у авто живет собственной жизнью

Ситуация выглядит парадоксально: автопроизводители отчитываются о падении продаж новых электромобилей во втором квартале, тогда как сегмент подержанного транспорта демонстрирует рекордный ажиотаж. Компания Cox Automotive сообщает, что индекс стоимости подержанных электрокаров на аукционах в США подскочил на 12% за последний месяц. Для сравнения, цены на обычные автомобили с ДВС за тот же период выросли менее чем на 2%.

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Вот главные цифры, которые они приводят:

  1. Потребляемые электрокары подорожали в среднем на 12% по сравнению с июнем прошлого года.

  2. Средняя цена предложения на подержанный электрокар в мае достигла $37083.

  3. Спрос на подержанные «зеленые» авто вырос почти на 25% в годовом исчислении.

Бензин как главный регулятор спроса

Люди так массово бросились покупать подержанные электромобили, чтобы сохранить кошелек. Национальная средняя цена на бензин в США уже на 21% выше, чем в прошлом, и держится на отметке $3.80 за галлон. Покупатели, которые не готовы переплачивать за новый автомобиль, видят в подержанном электрокаре спасательный круг.

Однако эксперты предупреждают: этот «пузырь» спроса может лопнуть так же быстро, как и надулся.

Многое зависит от того, куда пойдут цены на нефть и появится ли на рынке ожидаемый наплыв выходящих из лизинга электромобилей. Как отмечает Джонатан Грегори из Cox Automotive: «Если цены на горючее продолжат падать, часть того безумного спроса на электромобили может просто испариться».

В настоящее время рынок держится на плаву только из-за страха водителей перед дорогим бензином. Если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, а цены на АЗС пойдут вниз, покупатели могут снова вспомнить о традиционных авто, оставив подержанные электрокары ждать нового владельца.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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