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10 июля 2026, 12:11 Читати українською

Полторы тысячи украинок овладели профессиями, которые раньше считались «мужскими»

Украинский рынок труда пытается преодолеть гендерные стереотипы и адаптируется к вызовам времени. Еще в 2025 году стартовал экспериментальный государственный проект, который дал возможность женщинам овладеть техническими специальностями, где раньше традиционно преобладали мужчины. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Украинский рынок труда пытается преодолеть гендерные стереотипы и адаптируется к вызовам времени.

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Запрос на смену профессиональной специальности оказался чрезвычайно высоким: только за год обучения прошли около 1,5 тысяч участниц, причем только с начала 2026 года к программе присоединились еще 532 женщины. Государственная служба занятости зафиксировала более 1600 запросов от 882 работодателей, которые уже сейчас готовы трудоустроить выпускниц, что свидетельствует о реальном дефиците кадров в промышленности и транспортной сфере.

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Наибольшую активность проявляют жительницы Ивано-Франковской области, где на обучение направили 78 женщин. Также среди регионов-лидеров по количеству желающих сменить профессию также Львовская и Житомирская области.

Программа позволяет получить одну из 31 профессии, среди которых водители автотранспорта, электрогазосварницы, трактористки, токари и оператора котельных. Каждый курс длится в среднем три месяца, а все расходы по подготовке покрывает государство, что делает переквалификацию доступной для всех желающих.

Статистика свидетельствует, что украинки чаще всего выбирают следующие специальности:

  • станочница деревообрабатывающих станков (520 участниц);

  • оператор котельной (300 участниц);

  • трактористка (218 участниц);

  • водитель погрузчика (158 участниц);

  • водитель автотранспорта (70 участниц).

Успешное овладение техническими профессиями женщинами позволяет бизнесу заполнять вакансии, длительно остававшиеся незанятыми из-за дефицита рабочей силы, вызванного мобилизацией и миграцией.

В то же время, сами участницы получают гарантированное трудоустройство и возможность начать новый этап карьеры в стабильных секторах экономики. Это позволяет им обеспечить собственную финансовую независимость, ныне критическую в условиях разрушения большой части бизнес-инфраструктуры.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+42
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
10 июля 2026, 12:56
#
Справа в тому, що «дати можливість» — не означає, що цією можливістю скористаються. Тому 1.5 тисячі це патужно, але щось не схоже, що бізнес від цього передумав завозити мігрантів і кадровий голод припинився.

Уявіть доісторичний час, замість десяти чоловіків на мамонта йдуть полювати п`ятдесят жінок, патужні можливості, а головне логічно та доцільно використовувати самокат, там де потрібен квадроцикл.
+
0
BigBend
BigBend
10 июля 2026, 13:58
#
А що таке, рівних прав хочеця, рівних зарплат хочеця, а працювати не хочецця?
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