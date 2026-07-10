Полторы тысячи украинок овладели профессиями, которые раньше считались «мужскими»

Украинский рынок труда пытается преодолеть гендерные стереотипы и адаптируется к вызовам времени. Еще в 2025 году стартовал экспериментальный государственный проект, который дал возможность женщинам овладеть техническими специальностями, где раньше традиционно преобладали мужчины. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Запрос на смену профессиональной специальности оказался чрезвычайно высоким: только за год обучения прошли около 1,5 тысяч участниц, причем только с начала 2026 года к программе присоединились еще 532 женщины. Государственная служба занятости зафиксировала более 1600 запросов от 882 работодателей, которые уже сейчас готовы трудоустроить выпускниц, что свидетельствует о реальном дефиците кадров в промышленности и транспортной сфере.

Читайте также: Половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже при остром дефиците кадров

Наибольшую активность проявляют жительницы Ивано-Франковской области, где на обучение направили 78 женщин. Также среди регионов-лидеров по количеству желающих сменить профессию также Львовская и Житомирская области.

Программа позволяет получить одну из 31 профессии, среди которых водители автотранспорта, электрогазосварницы, трактористки, токари и оператора котельных. Каждый курс длится в среднем три месяца, а все расходы по подготовке покрывает государство, что делает переквалификацию доступной для всех желающих.

Статистика свидетельствует, что украинки чаще всего выбирают следующие специальности:

станочница деревообрабатывающих станков (520 участниц);

оператор котельной (300 участниц);

трактористка (218 участниц);

водитель погрузчика (158 участниц);

водитель автотранспорта (70 участниц).

Успешное овладение техническими профессиями женщинами позволяет бизнесу заполнять вакансии, длительно остававшиеся незанятыми из-за дефицита рабочей силы, вызванного мобилизацией и миграцией.

В то же время, сами участницы получают гарантированное трудоустройство и возможность начать новый этап карьеры в стабильных секторах экономики. Это позволяет им обеспечить собственную финансовую независимость, ныне критическую в условиях разрушения большой части бизнес-инфраструктуры.

Читайте также: Рынок труда Украины все больше тенизируется несмотря на острый кадровый дефицит