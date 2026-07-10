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10 июля 2026, 8:58 Читати українською

Кабмин создал новый орган для координации поддержки ВПЛ и возвращения украинцев из-за границы

Правительство создало Координационный совет по вопросам внутренне перемещенных лиц, сохранение связей с украинцами за рубежом и их добровольное возвращение. Постановление № 899 вступило в силу 10 июля и одновременно отменило предыдущие акты, регулировавшие рабочую группу по защите прав украинцев в странах ЕС.

Правительство создало Координационный совет по вопросам внутренне перемещенных лиц, сохранение связей с украинцами за рубежом и их добровольное возвращение.

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Возглавит совет Министр социальной политики, семьи и единства. В состав вошли представители практически всех центральных органов исполнительной власти: МВД, Минобороны, МИД, Минцифры, МОН, Минздрава, Минфина, военные администрации, Офис президента и другие.

Будут также привлекать международные организации, благотворительные фонды и общественные объединения.

Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, то есть не принимает решения самостоятельно, а готовит предложения и рекомендации, которые затем могут быть закреплены правительственными решениями.

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Что конкретно будет делать новый совет

Определены шесть основных направлений работы:

  • эффективное реагирование на вынужденное внутреннее перемещение населения
  • защита прав и свобод внутри перемещенных лиц
  • содействие адаптации и интеграции ВПЛ по новому месту жительства
  • сохранение связей с украинцами, находящимися за границей
  • реализация прав и интересов граждан Украины за пределами государства
  • создание условий для добровольного возвращения в Украину

Для этого совет будет анализировать госполитику в сфере ВПЛ, мониторить выполнение задач органами власти, участвовать в подготовке нормативных актов, проводить конференции и семинары, привлекать украинских и иностранных экспертов к сотрудничеству с советами ВПЛ.

Заседание будет проводить председатель совета в обычном или дистанционном формате. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих, в случае равного распределения голосов решающее слово остается за председательствующим.

По разным оценкам, за границей сейчас находится от 5 до 7 млн украинцев. Внутри страны зарегистрировано более 4,6 млн. внутренне перемещенных лиц. Вопрос сохранения связи государства с этими людьми и создания условий для их возвращения становится все более важным — как с учетом демографических последствий войны, так и с точки зрения послевоенного восстановления экономики.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Strain
Strain
10 июля 2026, 9:32
#
Нужно создавать не советы, а условия для возвращения.
Пока тут существует режим и ТЦК никто не вернется даже за деньги.
+
0
VladimirVG
VladimirVG
10 июля 2026, 9:50
#
О, вчора створили орган для «підтримки підприємців», сьогодні для «підтримки ВПО». Мало, потрібно по два органи в день створювати.
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