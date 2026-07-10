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10 июля 2026, 8:32 Читати українською

Госфинмониторинг просрочил отчет для Ukraine Facility: Украина рискует недополучить 67 млн евро

Правительственный Совет по предотвращению и противодействию отмыванию средств зафиксировал нарушение сроков со стороны Государственной службы финансового мониторинга. Речь идет об отчете по результатам четвертой Национальной оценки рисков, который должен быть представлен еще до конца 2025 года. Задержка напрямую угрожает украинской части финансирования от ЕС. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Министерство финансов.

Правительственный Совет по предотвращению и противодействию отмыванию средств зафиксировал нарушение сроков со стороны Государственной службы финансового мониторинга.

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9 июля Минфин обнародовал протокол заседания Рады от 30 июня. В документе прямо указано, что глава Госфинмониторинга Филипп Пронин до сих пор не утвердил отчет, несмотря на то, что дедлайн прошел в четвертом квартале 2025 года.

Сколько такая задержка стоит Украине

По информации информированных источников, Еврокомиссия оценивает невыполнение этого индикатора в 67 млн. евро. Соответствующий пункт Ukraine Facility имеет статус «просроченный» и «проблемный».

Проведение национальной оценки рисков является частью масштабной программы финансовой поддержки ЕС. Если Украина выполняет запланированные реформы, получает соответствующие транши. Не выполняет — транши отменяются или сокращаются.

Что по этому поводу решил Совет

По итогам заседания Госфинмониторинга было поручено в кратчайшие сроки завершить подготовку отчета с учетом замечаний Минфина и других государственных органов. Также от службы требуют устранить причины задержки и не допускать подобного в будущем. В заседании приняли участие представители более 20 государственных органов.

Эта ситуация — часть более широкой тенденции. Еврокомиссия все более внимательно следит за выполнением Украиной реформ в сфере финансового мониторинга, и любая просрочка отражается на финансовом потоке. Тем более что параллельно продолжаются переговоры по условиям присоединения к SEPA, а они также требуют безупречного выполнения AML-обязательств.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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