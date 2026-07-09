Суд в Казахстане отменил решение о взыскании с Газпрома $1,4 миллиарда в пользу Нафтогаза

Суд Международного финансового центра «Астана» в ускоренном режиме отменил собственное предварительное определение, которое позволяло НАК «Нафтогаз Украины» принудительно взимать с российского Газпрома задолженность в размере более $1,4 млрд на территории страны. Об этом сообщил гендиректор Нафтогаза Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.

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В настоящее время украинские юристы подробно анализируют аргументацию суда. Руководство компании обратило внимание на публичные заявления казахстанских чиновников, которые звучали во время процесса, и выразило надежду, что дальнейшее рассмотрение дела будет основываться на принципах верховенства права, независимости судебной ветви власти и соблюдении международных обязательств Казахстана.

Несмотря на это процессуальное решение, Нафтогаз планирует продолжать юридическую работу по блокированию и изъятию активов российской компании в этой юрисдикции.

«Мы используем все доступные юридические механизмы для взыскания более $1,4 млрд, присужденных международным арбитражем. И, несмотря на отдельные процессуальные решения в отдельных юрисдикциях, эту работу продлеваем. Она продолжается одновременно в нескольких странах и продолжится, в частности, в Казахстане», — заявил Корецкий.

По его словам, долг Газпрома перед Нафтогазом продолжает расти. На сумму задолженности каждый день начисляются проценты, и вся сумма в полном объеме будет взыскана с российской компании в пользу Нафтогаза.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2026 года Нафтогаз получил разрешение на принудительное взыскание около $1,4 млрд с Газпрома на территории Казахстана — Суд Международного финансового центра «Астана» признал арбитражное решение и разрешил его выполнение в стране в пользу компании.

Однако впоследствии министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил, что его ведомство не будет способствовать выполнению этого решения.

Предыстория

Согласно Соглашению об организации транспортировки природного газа от 2019 года, Нафтогаз был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для Газпрома до прекращения действия Соглашения 1 января 2025 года.

В мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа «Сохрановка» стала невозможной. Несмотря на это, Нафтогаз продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа «Суджа». Несмотря на это, Газпром отказался платить в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты (ICC), как это предусмотрено Соглашением.

В июне 2025 года арбитражный трибунал с местом арбитража в Швейцарии принял Окончательное решение, признав Газпром полностью ответственным за невыполнение своих обязательств и установив отсутствие каких-либо обоснованных оснований для неуплаты. Суд обязал Газпром оплатить задолженность за услуги по организации транспортировки газа, проценты и арбитражные расходы.

В январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отказал Газпрому в обжаловании решения, окончательно подтвердив его силу.

Поскольку Газпром добровольно не выполнил свои обязательства, Нафтогаз реализует международную кампанию по взысканию активов должника в разных юрисдикциях.