Украинцы обеспечивают почти 68% иностранной рабочей силы в Польше

Украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой польской экономики. По состоянию на конец января 2026 г. в стране официально работали 757,7 тыс. граждан Украины — это почти 68% всех трудоустроенных иностранцев. Общее количество иностранных работников при этом превысило 1,1 млн человек — на 7,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический центр международной HR компании Gremi Personal со ссылкой на Центральное статистическое управление Польши (GUS).

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Зависимость от иностранной рабочей силы

По словам аналитиков, такие данные подтверждают: несмотря на политические дискуссии вокруг миграции, экономика Польши все больше зависит от рабочей силы.

«Более миллиона иностранных работников — это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства», — говорит Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

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По его словам, эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для всего региона Центральной и Восточной Европы и, в том числе, для Украины.

«По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно восстанавливать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу», — говорит Кириченко.

Аналитики подчеркивают, что украинцы уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда, знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации. Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

В то же время они также обращают внимание, что Украина пока практически не ведет дискуссии о том, как компенсировать возможный дефицит рабочей силы. Заявления существуют только на политическом уровне, а не на нормотворчески-прикладном.

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Поэтому, если после войны значительная часть граждан изберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут наиболее нужны для восстановления экономики.