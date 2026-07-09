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9 июля 2026, 16:02 Читати українською

Россияне массово вывозят бензин из Казахстана: пограничники открыли сезон охоты

Казахстан развернул масштабную операцию на границе с россией, чтобы остановить нелегальный вывоз горючего. Местные правоохранители установили 59 полицейских постов, работающих в круглосуточном режиме, тщательно проверяя каждый автомобиль, пытающийся уехать из страны. Об этом сообщает сайт In Business.kz

Казахстан развернул масштабную операцию на границе с россией, чтобы остановить нелегальный вывоз горючего.

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Решение об усилении мер стало ответом на аномальный наплыв машин из соседнего государства, где стремительно усугубляется энергетический кризис.

По оценкам МВД Казахстана, только с начала июля было обнаружено более 250 фактов незаконного оборудования транспортных средств дополнительными топливными баками. Все обнаруженные нарушители, среди которых значительную часть составляют граждане россии, привлечены к административной ответственности, а незаконно установленные резервуары были конфискованы и демонтированы.

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Экономические причины российского энергетического кризиса

Ситуация на границе вызвана огромной разницей в ценах на горючее, возникшей из-за критичного дефицита нефтепродуктов в россии. В Казахстане средняя цена литра бензина колеблется в пределах 45−55 рублей в пересчете, в то время как российские ценники уже давно пересекли отметку в 100 рублей, а в отдельных регионах стремительно приближаются к 120 рублям за литр.

Жители российских пограничных областей (Оренбургской, Астраханской и Омской) вынуждены искать более дешевое горючее за границей, что создает очереди на пунктах пропуска и вымывает ресурсы с казахского внутреннего рынка. Власти Казахстана даже ввели ограничения на въезд частного автотранспорта из близлежащих стран, разрешив пересечение границы не чаще одного раза в сутки.

Причиной российского топливного голода стали успешные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессора. Особенно ощутимым стал удар по Омскому НПЗ, который является крупнейшим в России по объемам производства. Этот объект, расположенный на огромном расстоянии от украинской границы, был выведен из строя в начале июля, что привело к разрыву цепей поставок и спровоцировало новую волну панического роста цен.

Поскольку спрос на топливо в России остается стабильно высоким, а собственные мощности не способны обеспечить потребности рынка в полном объеме, давление на границы соседних стран, где цены ниже, будет только усиливаться. Казахстанские правоохранители продолжают круглосуточное патрулирование трасс, понимая, что на кону стоит стабильность внутреннего энергетического рынка, пытающегося противостоять внешнему давлению со стороны российских «бензиновых туристов».

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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