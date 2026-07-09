Девальвация гривны пока на паузе: эксперт объяснил причины

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2026 года, по предварительным данным, составили $51,269 млрд. За июнь они увеличились на 12,1%, или более чем на $5,5 млрд. Об этом пишет финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Рост резервов стал возможным благодаря поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком на межбанке и долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца грядущего импорта. Это более сильная позиция, чем месяцем ранее, но ниже условного уровня в шесть месяцев импорта, часто рассматриваемого как более комфортный запас прочности для военной экономики.

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Откуда пришли деньги

В июне на валютные счета правительства в НБУ поступило $11,316 млрд. Наибольшие суммы Украина получила от ЕС и счета Всемирного банка.

В частности, $6,821 млрд. поступило от Европейского Союза, еще $4,495 млрд — через счета Всемирного банка.

Отдельно ЕС направил $4,4 млрд на закупку оружия в рамках программы Ukraine Support Loan. Эти средства не входили в международные резервы НБУ, поскольку были направлены непосредственно на оборонные нужды.

В то же время часть резервов была использована на долговые платежи. На обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком направили $211,5 млн., на обслуживание валютных ОВГЗ — $7,2 млн., другим кредиторам — $51 млн. Еще $171,5 млн. Украина уплатила МВФ.

Сколько валюты продал НБУ

На валютном рынке НБУ в июне продал $5,147 млрд. Это значительная сумма, которая показывает, что спрос на валюту остается высоким, а регулятор продолжает сглаживать колебания курса из-за интервенций.

Именно интервенции остаются главным инструментом поддержки управляемой гибкости курса. НБУ не фиксирует гривну жестко, но и не дает рынку быстро расшатать курс в периоды повышенного спроса на валюту.

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На динамику резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и валютных курсов. В июне этот фактор снизил резервы на $191,4 млн.

Что это значит для гривны

Рост резервов до более чем $51 млрд временно снижает давление на гривну. У НБУ появляется больший запас для валютных интервенций, а рынок получает сигнал, что у регулятора есть ресурс для сглаживания колебаний.

Однако это не означает, что девальвационные риски исчезли. Резервы выросли благодаря большим разовым поступлениям от партнеров, в то время как спрос на валюту внутри страны остается существенным. Только за июнь НБУ продал более $5 млрд, то есть расходы валюты на поддержку рынка остаются высокими.

Как ранее писал «Минфин», курс гривны и дальше будет зависеть от регулярности международной помощи, объемов импорта, бюджетных расходов, поведения бизнеса и населения на валютном рынке. Если внешние поступления будут приходить вовремя, у Нацбанка будет больше возможностей удерживать контролируемую динамику курса. Если паузы между траншами будут увеличиваться, давление на гривну может возвратиться.

Для населения это означает, что валютный рынок пока получил передышку. Но решение о покупке валюты следует принимать не в расчете на краткосрочное движение курса, а ввиду собственных финансовых целей, подушку безопасности и горизонт расходов.