ЕС запускает единую систему штрафов за отмывание денег: новый регулятор AMLA унифицирует наказание

Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций. Теперь одинаковое нарушение при одинаковых обстоятельствах должно приводить к одинаковым последствиям в любой стране ЕС. До этого государства-члены могли по-разному оценивать аналогичные нарушения, поэтому штрафы существенно отличались в зависимости от юрисдикции. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале депутат Ольга Василевская-Смаглюк

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Что такое AMLA и зачем он нужен

AMLA — это аналог Европейского центрального банка, но для сферы финансового мониторинга. Регулятор создан в рамках масштабной реформы европейской AML-системы и имеет:

осуществлять прямой надзор за крупнейшими высокорисковыми финансовыми учреждениями

координировать деятельность национальных AML-регуляторов

обеспечивать одинаковое применение правил во всех странах ЕС

разрабатывать единые технические стандарты и методологию контроля

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Как будет определяться тяжесть нарушения и какие штрафы угрожают

Регулятор вводит систему по 12 критериям оценки нарушения. В их числе продолжительность и повторяемость нарушения, количество пострадавших клиентов, наличие трансграничной деятельности, влияние на финансовую систему и финансовое состояние самого нарушителя. По результатам оценки нарушения будут распределяться на четыре категории — от незначительных до тяжелых.

Размеры штрафов по Шестой директиве ЕС (AMLD6):

минимальный штраф — 1 млн евро или двойная сумма полученной выгоды от нарушения (что больше);

для финансовых учреждений — не менее 10 млн евро или 10% годового оборота;

для физических лиц — в зависимости от ежедневного дохода;

дополнительно возможные периодические штрафные платежи до 3% среднего дневного оборота.

Для самых серьезных случаев предусмотрены не только штрафы, но и административные санкции вплоть до приостановки или отзыва лицензии.

Новые стандарты вступят в силу с 10 июля 2027 года. Исключение сделано только для футбольных клубов: правила для них отложены до 10 июля 2029 года. Методику расчета конкретных сумм штрафов AMLA еще не разрабатывает отдельно.

Появление AMLA напрямую касается Украины, гармонизирующей свое AML-законодательства с нормами ЕС в рамках евроинтеграции. Теперь украинским регуляторам и финансовому сектору придется ориентироваться не только на директивы ЕС, но и на практику и технические стандарты нового органа. А учитывая, что присоединение Украины к SEPA привязано к качеству финансового мониторинга, следить за развитием AMLA стоит внимательно.

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