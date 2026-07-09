ЕС запускает единую систему штрафов за отмывание денег: новый регулятор AMLA унифицирует наказание

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2026, 13:02 Читати українською

ЕС запускает единую систему штрафов за отмывание денег: новый регулятор AMLA унифицирует наказание

Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций. Теперь одинаковое нарушение при одинаковых обстоятельствах должно приводить к одинаковым последствиям в любой стране ЕС. До этого государства-члены могли по-разному оценивать аналогичные нарушения, поэтому штрафы существенно отличались в зависимости от юрисдикции. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале депутат Ольга Василевская-Смаглюк

Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций.

► Читайте канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что такое AMLA и зачем он нужен

AMLA — это аналог Европейского центрального банка, но для сферы финансового мониторинга. Регулятор создан в рамках масштабной реформы европейской AML-системы и имеет:

  • осуществлять прямой надзор за крупнейшими высокорисковыми финансовыми учреждениями

  • координировать деятельность национальных AML-регуляторов

  • обеспечивать одинаковое применение правил во всех странах ЕС

  • разрабатывать единые технические стандарты и методологию контроля

Читайте также: Финмониторинг в банках ЕС и Украины: почему блокируют счета украинцев и как пройти проверку

Как будет определяться тяжесть нарушения и какие штрафы угрожают

Регулятор вводит систему по 12 критериям оценки нарушения. В их числе продолжительность и повторяемость нарушения, количество пострадавших клиентов, наличие трансграничной деятельности, влияние на финансовую систему и финансовое состояние самого нарушителя. По результатам оценки нарушения будут распределяться на четыре категории — от незначительных до тяжелых.

Размеры штрафов по Шестой директиве ЕС (AMLD6):

  • минимальный штраф — 1 млн евро или двойная сумма полученной выгоды от нарушения (что больше);

  • для финансовых учреждений — не менее 10 млн евро или 10% годового оборота;

  • для физических лиц — в зависимости от ежедневного дохода;

  • дополнительно возможные периодические штрафные платежи до 3% среднего дневного оборота.

Для самых серьезных случаев предусмотрены не только штрафы, но и административные санкции вплоть до приостановки или отзыва лицензии.

Новые стандарты вступят в силу с 10 июля 2027 года. Исключение сделано только для футбольных клубов: правила для них отложены до 10 июля 2029 года. Методику расчета конкретных сумм штрафов AMLA еще не разрабатывает отдельно.

Появление AMLA напрямую касается Украины, гармонизирующей свое AML-законодательства с нормами ЕС в рамках евроинтеграции. Теперь украинским регуляторам и финансовому сектору придется ориентироваться не только на директивы ЕС, но и на практику и технические стандарты нового органа. А учитывая, что присоединение Украины к SEPA привязано к качеству финансового мониторинга, следить за развитием AMLA стоит внимательно.

Читайте также: Контроль в реальном времени или как меняется AML

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Kanarej
Kanarej
9 июля 2026, 13:59
#
А вот смотрю на все что происходит. А нам точно нужно вступать в ЕС? У них то хоть еще запас прочности есть, еще протянут какое-то время с тем бредом что у них принимается. А мы пойдем ко дну даже еще не успев туда вступить, просто пока «гармонизируемся» с ними :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами