Мировая экономика будет расти медленнее: МВФ обновил прогноз на 2026 год

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 3% с 3,1%, ожидая возобновления темпов до 3,4% в 2027-м. Обновленный прогноз опубликован в июльском обзоре World Economic Outlook, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что прогнозирует МВФ

МВФ также повысил прогноз мировой инфляции на 2026 год до 4,7%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем ожидалось в апреле. В 2027 году инфляция, по оценкам фонда, замедлится до 3,9%.

В фонде отметили, что мировая экономика оказалась более устойчивой к последствиям войны на Ближнем Востоке, чем прогнозировалось ранее.

Поддержку экономической активности обеспечили технологический сектор, использование стратегических нефтяных резервов и адаптация бизнеса к перебоям в снабжении. В то же время, риски дальнейшей эскалации конфликта остаются высокими.

Читайте: Украина вошла в пятерку самых быстрых экономик Европы: МВФ прогнозирует рост вдвое быстрее еврозоны

МВФ прогнозирует, что рост мировой торговли замедлится до 3,5% в 2026 году после 5% в 2025 году, а в 2027 году ускорится до 4,3%.

Фонд также просмотрел прогнозы для отдельных экономик. Для США прогноз роста в 2026 году остался неизменным — на уровне 2,3%, тогда как для еврозоны он снижен до 0,9% с 1,1%. Прогноз для Китая улучшен до 4,6%, а для Индии — незначительно снижен до 6,4%.

Новый базовый сценарий МВФ основывается на предположении, что судоходство через Ормузский пролив начнет возобновляться в середине июля, а полностью вернется к довоенному уровню к марту 2027 года.

Напомним

Как ранее писал «Минфин», Международный валютный фонд представил три сценария глобального экономического роста на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.